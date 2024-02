Fiaccolata per Navalny: la presenza della Lega scatena Più Europa

Fiaccolata per Navalny, il sì della Lega diventa un caso. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi: “Salvini rideva di lui”

“Leggo che anche la Lega parteciperà alla fiaccolata pro Navalny. Eh no caro Salvini, non puoi fare tutte le parti in commedia“: a dirlo, polemizzando con l’adesione della Lega alla manifestazione di domani pomeriggio in memoria del dissidente del regime russo, è il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. Che prosegue: “Ricordo benissimo quando definivi l’arresto di Navalny una ‘montatura mediatica’, che era un leader solo del ‘3%’, quando ti ‘veniva da ridere’ se qualcuno chiamava Putin dittatore, quando volevi scambiare due Mattarella per mezzo Putin. E ricordiamo benissimo gli stretti rapporti tra il tuo partito e Russa Unita. E non siamo nemmeno così scemi da esserci dimenticati le parole a caldo dopo la morte di Navalny del tuo vice Crippa, che non riconosce l’omicidio di stato commesso dal Cremlino verso un suo oppositore”.

Dice ancora Magi: “La fiaccolata per Navalny non può trasformarsi nel festival dell’ipocrisia delle anime belle della Lega perché per noi di +Europa sarà anche un momento per condannare tutte le ipocrisie, le complicità più o meno oscenamente ostentate come ha fatto e continua a fare la Lega con il regime di Putin”.

