Ezio Liberatore online con “Come quando fuori piove”

Dopo l’esperienza televisiva di “Amici” il poliedrico artista Ezio Liberatore pubblica un nuovo coinvolgente inedito dalla forte componente di immedesimazione

EZIO LIBERATORE ha pubblica su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo “COME QUANDO FUORI PIOVE”, distribuito da Orangle Records.

Reduce dall’esperienza televisiva nella cornice del programma TV “Amici” di Maria De Filippi, il poliedrico cantautore, producer e vocal engineer ha pubblicato un nuovo inedito che rappresenta il primo tassello di un nuovo step della sua carriera artistica.

“COME QUANDO FUORI PIOVE” si presenta come un brano che attinge direttamente dalle esperienze vissute del giovane artista. La poetica ispirata dei versi del brano prende come pretesto la pioggia, che si abbatte fitta dall’alto con le sue gocce, come metafora del violento flusso di sensazioni ed emozioni, sia positive che negative, che si riversano, senza sosta, attraverso la mente di un ragazzo.

Il curatissimo paesaggio sonoro della produzione, firmato dallo stesso EZIO LIBERATORE, riflette anch’esso questa similitudine, trasportando l’ascoltatore all’interno dell’atmosfera immersiva ed emozionale del brano. L’artista fa emergere così la sua interiorità, dando vita a una narrazione con una forte componente di immedesimazione.

“Quando piove non c’è nessuno fuori, se provi ad uscire ti ritrovi solo con te stesso. L’unico rumore che potrai sentire è il suono dell’acqua che cade sul suolo ed il fruscio dei tuoi pensieri. Un singolo intriso però d’amore e di grinta, con sound e testo di grande impatto emotivo; il messaggio della canzone è carico d’amore perché nonostante i problemi, nonostante i pensieri, esiste sempre quella persona che solo con la sua presenza li spazza via tutti e proprio come dico nel brano: tra le tue braccia mi sento come a casa”. – Dichiara Ezio Liberatore.

“COME QUANDO FUORI PIOVE” è, infine, una release che conferma il talento cristallino del brillante artista. Una ventata d’aria fresca nel panorama discografico nazionale che non potrà che sorprendere tutti gli ascoltatori.