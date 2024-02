Encefalopatia epilettica: corticosteroidi meglio di clobazam

Con i corticosteroidi miglioramenti negli esiti cognitivi rispetto a clobazam nei pazienti con encefalopatia epilettica con attivazione delle onde spike nel sonno

I risultati dello studio randomizzato RESCUE ESES – pubblicati online su “Lancet Neurology” – hanno mostrato che il trattamento con corticosteroidi ha portato a maggiori miglioramenti negli esiti cognitivi rispetto a clobazam nei pazienti con encefalopatia epilettica con attivazione delle onde spike nel sonno (EE-SWAS).

La sperimentazione è stata interrotta prematuramente per motivi di fattibilità; tuttavia, i risultati integrano quelli di precedenti studi non controllati a sostegno dell’uso precoce di corticosteroidi nel trattamento dei bambini con EE-SWAS.

Il protocollo dello studio RESCUE ESES

RESCUE ESES è stato il primo studio multicentrico randomizzato controllato a confrontare gli esiti cognitivi nei bambini con EE-SWAS che assumevano due dei trattamenti più comunemente prescritti per il disturbo.

Dopo 6 mesi di trattamento, il 25% (5 su 25) dei partecipanti assegnati ai corticosteroidi ha mostrato un netto miglioramento di almeno 11-25 punti nel QI rispetto allo 0% (0 su 18) di quelli trattati con clobazam. Il tasso di risposta al punteggio cognitivo in quel momento era del 5% sia nel gruppo corticosteroidi (1 su 22) che nel gruppo clobazam (1 su 21; rapporto di tasso [RR], 1,0; IC 95%, 0,1-11,7; P = 0,97).

Tra il 2014 e il 2022, 101 bambini sono stati valutati per l’idoneità allo studio, di cui 45 hanno soddisfatto i criteri di inclusione e sono stati arruolati.

Condotto da Marleen M.L. van Arhnem, dottoranda presso il dipartimento di Neurologia Pediatrica presso il Centro Medico Universitario di Utrecht (Olanda), lo studio ha utilizzato il tasso di risposta del QI e il tasso di risposta del punteggio di somma cognitiva come due endpoint di efficacia co-primari.

Il trattamento era ancora in corso a 6 mesi per 17 bambini a cui erano stati assegnati corticosteroidi e per 19 bambini a cui era stato assegnato clobazam. A 18 mesi, il trattamento era ancora in corso per 2 bambini a cui erano stati assegnati corticosteroidi e per 16 bambini a cui era stato assegnato clobazam.

I risultati del confronto fra i due trattamenti a 18 mesi

In diversi esiti secondari, che includevano il tasso di risposta al QI e il tasso di risposta alla somma cognitiva a 18 mesi, la variazione del QI (QI delta), SWI e il funzionamento giornaliero globale erano simili tra i 2 gruppi di trattamento, a eccezione del QI delta medio a 6 mesi.

I bambini assegnati ai corticosteroidi sono migliorati in media di 4,9 punti QI rispetto al basale, mentre i bambini trattati con clobazam hanno mostrato un calo di 0,7 punti (ß = 5,6; IC 95%, 0,3-10,8; P = 0,039). Utilizzando un’analisi di regressione multivariata, i ricercatori hanno osservato che un’eziologia sconosciuta per EE-SWAS è risultata essere predittiva di un QI delta più elevato (0,3; IC 95%, 0,0-0,6; P = 0,041).

In termini di sicurezza, il 45% (n = 10) dei pazienti nel gruppo corticosteroidi e il 52% (n = 11) di quelli nel gruppo clobazam hanno avuto almeno 1 evento avverso (AE) dopo 6 mesi di trattamento (RR, 0,8; IC 95%, 0,4-1,4; P = 0,65). L’affaticamento, riportato in 5 dei 21 pazienti nel gruppo clobazam, e l’aumento di peso, riscontrato in 3 dei 22 pazienti trattati con corticosteroidi, sono stati gli eventi avversi più comuni osservati in ciascun rispettivo gruppo.

Nel gruppo clobazam, sono stati registrati 2 eventi avversi gravi: ricovero in ospedale a causa dell’aggravamento delle crisi in un caso e infezione del tratto respiratorio in un altro. Un paziente nel gruppo corticosteroidi è stato ricoverato in ospedale a causa di laringite, anch’essa considerata un evento avverso grave. Tutti gli eventi avversi gravi sono stati risolti senza sequele.

Dopo 18 mesi di trattamento, i risultati non hanno mostrato differenze tra i gruppi nei tassi di risposta al QI e nel QI delta, dato che i ricercatori hanno concluso potrebbero essere in parte dovuto al fatto che i dati del QI erano disponibili solo per due terzi dei partecipanti in totale (31 su 45).

«Inoltre, la gestione clinica dopo 6 mesi era a discrezione del medico curante ed era altamente variabile tra gli individui, il che potrebbe aver oscurato le differenze di efficacia tra i trattamenti assegnati inizialmente» scrivono van Arhnem e colleghi.

Fonte:

van Arnhem MML, van den Munckhof B, Arzimanoglou A, et al. Corticosteroids versus clobazam for treatment of children with epileptic encephalopathy with spike-wave activation in sleep (RESCUE ESES): a multicentre randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2023 Dec 8. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00409-X. Epub ahead of print. leggi