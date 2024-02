Bristol Myers Squibb acquisice bispecifico da SystImmune

Bristol Myers Squibb si accordo con SystImmune per lo sviluppo di coniugato anticorpo-farmaco (ADC) bispecifico

Bristol Myers Squibb effettuerà un pagamento anticipato di 800 milioni di dollari a SystImmune nell’ambito di un accordo che potrebbe valere fino a 8,4 miliardi di dollari per lo sviluppo di coniugato anticorpo-farmaco (ADC) bispecifico EGFRxHER3 BL-B01D1 di quest’ultima.

Samit Hirawat, chief medical officer di Bristol Myers Squibb, ha dichiarato che la collaborazione – annunciata lunedì – “è coerente con la nostra strategia di diversificazione oltre l’immuno-oncologia”.

BL-B01D1, un ADC bispecifico basato su un inibitore della topoisomerasi, è attualmente oggetto di uno studio di Fase I per pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico o non resecabile. Il primo paziente del braccio statunitense dello studio è stato trattato in ottobre. I dati precedenti su BL-B01D1, compresi quelli presentati al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) di quest’anno, hanno dimostrato un’attività antitumorale in pazienti affetti da una serie di tumori solidi che erano andati in progressione dopo i trattamenti standard.

In base all’accordo, Bristol Myers Squibb sarà responsabile dello sviluppo globale di BL-B01D1, tranne che negli Stati Uniti, dove le due aziende lavoreranno congiuntamente sul farmaco, e in Cina, dove SystImmune manterrà il controllo dello sviluppo. “BL-B01D1 aggiunge un altro ADC alla nostra variegata pipeline e contribuisce a rafforzare il nostro approccio che consiste nell’abbinare la modalità terapeutica più appropriata alle aree di necessità medica insoddisfatta nell’ambito dell’oncologia dei tumori solidi”, ha commentato Hirawat.

Oltre al pagamento anticipato, SystImmune ha diritto a ricevere fino a 500 milioni di dollari in pagamenti contingenti a breve termine, nonché fino a 7,1 miliardi di dollari in ulteriori milestone, comprese quelle legate alle vendite. Al di fuori degli Stati Uniti e della Cina, SystImmune riceverà una royalty graduale sulle vendite nette di BL-B01D1, mentre in quest’ultimo Paese Bristol Myers Squibb riceverà royalty sulle vendite.

L’accordo tra Bristol Myers Squibb e SystImmune è solo l’ultimo nel settore degli ADC e segue a ruota quello di AbbVie per l’acquisizione di ImmunoGen per circa 10,1 miliardi di dollari. Inoltre, MSD ha recentemente pagato a Daiichi Sankyo 4 miliardi di dollari in anticipo, in un accordo che potrebbe valere fino a 22 miliardi di dollari, per far progredire una serie di candidati ADC, mentre a marzo Pfizer ha accettato di acquistare Seagen per circa 43 miliardi di dollari per acquisire