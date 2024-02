Auto storiche: torna ad aprile “C’erano a Cerano”

“C’erano a Cerano – I love 80s”, è un incontro di sole auto immatricolate negli anni 80 che si terrà domenica 14 aprile 2024 a Cerano (NO)

Domenica 14 aprile 2024, a Cerano (NO), si terrà un ritrovo di auto storiche rigorosamente immatricolate negli anni 80. L’evento è stato battezzato “C’erano a Cerano” con il sottotitolo “I love 80s“.

L’idea, con tanto di gioco di parole, sono frutto della creatività del Car Influencer William Jonathan, appassionato organizzatore di raduni ed eventi automobilistici di ampia portata e con grande successo di partecipazione e mediatico.

Come per il “Pian Piano Arriviamo (PPA)”, “Panda a Pandino” ed “Esageratamente uno fa 40”, anche questa volta, le promesse sono particolarmente sfidanti. “C’erano a Cerano” – ha annunciato William J. via social – “sarà qualcosa di completamente innovativo e totalmente diverso dai classici raduni. I partecipanti daranno vita al primo Meetup autogenerativo sperimentale. Si tratterà di un Meetup, letteralmente un incontrarsi, per realizzare una space-performance nella quale la totale integrazione tra auto e il cuore degli esseri umani inaugurerà un nuovo modo di pensare e vivere i raduni”.

Con queste premesse, “C’erano a Cerano” intende far vivere uno spettacolo con una perfetta aderenza ai valori e agli eccessi degli anni 80, in cui i veri protagonisti saranno i proprietari con la loro passione per i loro mezzi. Il programma, ancora coperto dal segreto, conta già centinaia di promesse di partecipazione arrivate da appassionati di tutta Europa, che si sfideranno a colpi di dure ma divertenti challenge prima sui social, per conquistare privilegi e riconoscimenti in vista del meetup, e poi sul campo.

I requisiti per partecipare sono: giungere con un mezzo immatricolato negli anni 80, vestirsi di rosso ed essere pronti a mettersi in gioco. L’evento verrà realizzato con il patrocinio del Comune di Cerano. L’organizzazione logistica è stata affidata al direttivo del 500landia Club di Vigevano, composto da Marco Reggio, Andrea Gabetta, Riccardo Giotta, con la collaborazione del Fiat Ritmo Club Italia e del team Pian Piano Arriviamo, di cui William Jonathan è founder.

Le iscrizioni all’esclusivo Meetup, rigorosamente a numero chiuso, saranno aperte dal 1° febbraio al 31 marzo 2024 .

Maggiori informazioni sul gruppo Facebook “C’erano a Cerano – I love 80s“, dove verranno fornite tutte le indicazioni su quota d’iscrizione, orario e luogo esatto del ritrovo. In alternativa, si potrà inviare un’e-mail a ceranoacerano@libero.it o accedere direttamente al gruppo WhatsApp “C’erano a Cerano”.