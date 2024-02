Amgen sigla accordo con Nvidia per scoprire nuovi farmaci

Nvidia e Amgen hanno annunciato una partnership per utilizzare il software di intelligenza artificiale del produttore di chip per scoprire nuovi farmaci

Il produttore statunitense di chip Nvidia Corporation è tra le poche aziende al mondo che valgono più di 1.000 miliardi di dollari e l’azienda ritiene che la sua tecnologia potrà aiutare un produttore di farmaci a entrare un giorno in questo club esclusivo. Questa valutazione è emersa ne corso della presentazione del Vice Presidente di NVIDIA per il settore sanitario, Kimberly Powell, alla 42esima edizione della J.P. Morgan Healthcare Conference. “Crediamo che le prossime aziende farmaceutiche da un trilione di dollari siano là fuori da qualche parte”, ha dichiarato Powell. “Vogliamo contribuire ad accelerarle investendo in tutto il settore”.

Nvidia e Amgen hanno annunciato una partnership per utilizzare il software di intelligenza artificiale del produttore di chip per scoprire nuovi farmaci. L’intelligenza artificiale generativa sta trasformando la ricerca e lo sviluppo di farmaci, consentendo nuove scoperte più rapide che mai – e Amgen, una delle principali aziende biotecnologiche del mondo, sfrutterà questa tecnologia per potenziare la propria ricerca.

Amgen non ha citato il nome di nessuna malattia specifica a cui si rivolgerà utilizzando il software di Nvidia, ma ha detto che la piattaforma sarà utilizzata per costruire “un atlante della diversità umana per la scoperta di biomarcatori specifici e bersagli farmacologici”. La biotech ha iniziato a utilizzare il software di intelligenza artificiale di Nvidia per lo sviluppo di farmaci nel 2022.

Amgen costruirà modelli di intelligenza artificiale addestrati ad analizzare uno dei più grandi dataset umani del mondo su un NVIDIA DGX SuperPOD, una piattaforma di data center full-stack, che sarà installata presso la sede di Amgen deCODE genetics a Reykjavik, in Islanda. Il sistema prenderà il nome di Freyja, in onore della potente e vitale dea della mitologia nordica associata alla capacità di prevedere il futuro.

Freyja sarà utilizzato per costruire un atlante della diversità umana per la scoperta di bersagli farmacologici e biomarcatori specifici per le malattie, fornendo una diagnostica vitale per monitorare la progressione e la regressione delle malattie. Il sistema aiuterà anche a sviluppare modelli di medicina di precisione guidati dall’intelligenza artificiale, consentendo potenzialmente terapie individualizzate per i pazienti affetti da malattie gravi.

Amgen prevede di integrare il DGX SuperPOD, che sarà dotato di 31 nodi NVIDIA DGX H100 per un totale di 248 GPU Tensor Core H100, per addestrare modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia in giorni anziché in mesi, consentendo ai ricercatori di analizzare e apprendere in modo più efficiente dai dati nella loro ricerca di nuove intuizioni terapeutiche e sanitarie.

“Per oltre un decennio, Amgen si è preparata al momento di svolta che stiamo vivendo nel settore, grazie all’unione di tecnologia e biotecnologia”, ha dichiarato David M. Reese, vicepresidente esecutivo e chief technology officer di Amgen. “Non vediamo l’ora di combinare l’ampiezza e la maturità delle nostre capacità di livello mondiale nel campo dei dati umani presso Amgen con le tecnologie di NVIDIA”.

L’obiettivo del fondatore e CEO di deCODE, Kári Stefánsson, nel creare la sua azienda (che poi vendette ad Amgen nel 2012 per $415 mln) era quello di comprendere le malattie umane analizzando la diversità del genoma umano. In un recente podcast di Amgen, Stefánsson ha previsto che entro i prossimi 10 anni i medici utilizzeranno abitualmente la genetica per esplorare le malattie non comuni dei pazienti.

“Questo SuperPOD ha il potenziale per accelerare la nostra ricerca, formando i modelli più rapidamente e aiutandoci a generare domande che altrimenti non avremmo pensato di porre”, ha dichiarato Stefánsson.

La tecnologia entra nella biotecnologia

Dalla sua fondazione nel 1996, deCODE ha raccolto più di 200 petabyte di dati umani de-identificati provenienti da quasi 3 milioni di individui.

L’azienda ha iniziato raccogliendo dati de-identificati dagli islandesi, che hanno un ricco patrimonio di genealogie che si estendono per secoli. Questi dati su scala di popolazione, provenienti da volontari della ricerca, forniscono una visione unica della diversità umana in relazione alle malattie.

deCODE ha anche contribuito a sequenziare più di mezzo milione di genomi umani da volontari della Biobanca del Regno Unito.

Ma trarre spunti di riflessione da una tale mole di dati richiede potenti sistemi di intelligenza artificiale.

Integrando una nuova e potente tecnologia, adesso Amgen ha l’opportunità di accelerare la scoperta e lo sviluppo di farmaci che cambiano la vita. Nel marzo del 2023, NVIDIA ha annunciato che Amgen è diventata una delle prime aziende a impiegare NVIDIA BioNeMo, che i ricercatori hanno utilizzato per costruire modelli di AI generativa per accelerare la scoperta e lo sviluppo di farmaci. I ricercatori di Amgen accedono a BioNeMo anche tramite NVIDIA DGX Cloud, un servizio di supercomputing AI.

“I modelli addestrati in BioNeMo possono far progredire la scoperta di farmaci su più fronti”, ha dichiarato Marti Head, direttore esecutivo delle scienze computazionali e dei dati di Amgen. “Oltre a contribuire allo sviluppo di farmaci più efficaci, possono anche aiutare a evitare effetti indesiderati come le risposte immunitarie, e i nuovi biologici possono essere prodotti in volume”.

Con l’adozione di DGX SuperPOD, Amgen è pronta a ottenere approfondimenti sui dati senza precedenti, con il potenziale di cambiare il ritmo e la portata della scoperta dei farmaci.

“La fusione di IA avanzata, di sviluppi rivoluzionari nella biologia e nell’ingegneria molecolare e di grandi quantità di dati umani non sta solo rimodellando il modo in cui scopriamo e sviluppiamo nuovi farmaci, ma sta ridefinendo la medicina”, ha dichiarato Reese.