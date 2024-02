Previsioni meteo 18 febbraio 2024: fase stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 18 febbraio 2024: tempo stabile su tutte le regioni italiane e clima ancora mite con l’anticiclone

Il fine settimana si avvia alla conclusione con condizioni meteo stabili sull’Italia, grazie all’alta pressione che è tornata a dominare lo scenario. Temperature piuttosto miti, con valori termici anche di 5-7 gradi sopra le medie specie al Centro-Nord. Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che mostra una situazione decisamente più dinamica o anche perturbata nel corso della terza decade. Alta pressione che potrebbe farsi da parte e aria artica che potrebbe raggiungere Europa e Mediterraneo innescando così piogge diffuse ma anche neve, per lo più in montagna.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 18 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità irregolare alternata a spazi di sereno, addensamenti bassi sulla Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole anche basse e compatte. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo ma con qualche addensamenti in più in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli per lo più nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi specie sui settori Peninsulari ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli nuvolosi, deboli piogge sulla Puglia. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

