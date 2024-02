Perla Catucci nelle radio e online con “Ritrovarsi”

In radio il singolo “Ritrovarsi” della cantautrice ed interprete pugliese Perla Catucci. Il brano è un inedito e terzo estratto dal suo primo EP

Il singolo racconta un momento personale, nel quale possiamo identificarci in tanti; un momento in cui abbiamo perso noi stessi, o qualcuno di importante, o solamente gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Nonostante tutto, con volontà e tenacia, possiamo “ritrovarci”, nel vivere la vita di tutti i giorni alla ricerca di noi stessi, della voglia di continuare a lottare e non fermarsi davanti alle difficoltà.

Continuare per la propria strada senza mai porsi limiti. Un singolo che possiede un messaggio forte e positivo.

La stessa tenacia che ha contraddistinto il percorso artistico di Perla che, prima della pubblicazione dell’album, aveva vinto l’edizione 2022 del “Locomotive Giovani”, attraverso il quale, è stata selezionata come ospite della Taller de Músics, partecipando agli eventi dell’International Jazz Meeting “JAZZ I AM“ di Barcellona.

Numerosissime, a partire dal 2019, sono le sue partecipazioni a concorsi, live e contest; con una tre giorni full immersion, comincia, a frequentare il Laboratorio Artistico “Premio Mia Martini” con esito positivo, essendo stata ammessa alle finali dalla rinomata giuria.

Nello stesso anno, a giugno, supera la fase di idoneità del Tour Music Fest – The European Music Contest. Dal 30 Agosto al 1 Settembre 2019 partecipa al “Music Camp” del Tour Music Fest presso il C.E.T. di Mogol e subito dopo vince il Premio “Libera Musica” alla 6^ edizione del contest musicate “The best 6 – Talent Tv” (presso il Teatro Nuovo di Pisa), comprensivo della produzione di un brano inedito. A novembre 2021 si presenta alle audizioni ad Area Sanremo c/o il Palafiori e l’anno dopo si esibisce invece al Live Box c/o Casa Sanremo.

Due traguardi importanti arrivano nel 2022, quando vince la 1ma edizione del Premio Internazionale “Le mille e una donna” (indirizzo “Donne allo specchio”), nella sezione musica, con il brano inedito “Paura” e la vittoria al contest “Promuovi la tua musica” con il duo “Perla & Mader”. A fine novembre, a Roma, partecipa alle audizioni per “Italia’s Got Talent”, e nel frattempo lavora all’uscita del suo primo EP. La sua energia e la voglia di stare sul palco non si fermano! Oltre alle audizioni per “X Factor 2023” (il 13 maggio), si snodano uno dietro l’altro diverse partecipazioni in tutta Italia presso noti concorsi, tra i quali Finale Concorso Umberto Giordano – Foggia, Perla & Mader Live “Festa dei Popoli” – Bari, Finale Concorso Premio Apulia Voice – Taranto, Live Teatro Mercadante – Altamura, Appu Live 2^ Edizione – Grumo Appula, Finale “Una voce per l’Agro” – Salerno e lo scorso luglio si esibisce con Enharmonic Duo Live Concert.