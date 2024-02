Guido Del Giudice pubblica “RUBEDO. Giordano Bruno e il segreto dei Rosacroce”

“RUBEDO. Giordano Bruno e il segreto dei Rosacroce” è il nuovo il romanzo storico di Guido del Giudice disponibile nelle librerie e online

C’era grande attesa per l’uscita del romanzo storico di Guido del Giudice. L’autore, noto per i suoi studi sul filosofo Nolano, aveva annunciato da tempo l’intenzione di presentare, in forma romanzata, il frutto delle sue ricerche sui rapporti tra Giordano Bruno e la confraternita dei Rosacroce. Un legame che era stato soltanto ipotizzato da Frances Yates ne “L’illuminismo dei Rosacroce” e al quale hanno dato consistenza proprio le ricerche effettuate, soprattutto in Svizzera, dallo studioso napoletano.

“Ho creato venticinque anni fa il primo sito internet interamente dedicato alla vita e al pensiero di Giordano Bruno. Da allora la mia attività di diffusione, oltre ai libri, agli articoli e ai convegni, si è svolta soprattutto attraverso i social. Questa scelta mi è sembrata perciò opportuna, in un momento di profonda crisi dell’editoria classica. Sono molto soddisfatto perché è un libro che mi sta particolarmente a cuore. Ho studiato a lungo i personaggi e visitato i luoghi in cui agiscono. Spero che il lettore avverta la stessa emozione che ho provato io nel descrivere la storia come se l’avessi vissuta personalmente”