Davide Pepe nelle radio con “L’amore lievita”

Davide Pepe torna sulla scena musicale con “L’Amore Lievita”. Il Cantautore pugliese celebra la magia dell’amore con il nuovo singolo

Davide Pepe chiude il 2023 e apre il 2024 con un regalo musicale: il singolo “L’Amore lievita”.

La canzone, intrisa della firma autoriale distintiva di Pepe, si presenta come un affresco emozionante di riflessioni quotidiane, momenti indelebili e immagini che dipingono la bellezza e la complessità della vita.

Il brano cattura la magia nascosta nelle piccole cose, invitando l’ascoltatore a riflettere sulle sfumature del quotidiano. Pepe esplora la dualità della realtà, navigando tra la necessità di proteggersi da ciò che ci fa male e l’importanza di abbracciare appieno ciò che ci rende felici.

In un mondo spesso distorto e talvolta violento, “L’Amore lievita” si erge come un inno all’amore intrinseco che risiede in ognuno di noi.

La canzone suggerisce che non è necessario “andare su Marte” per trovarlo; l’amore parte da dentro di noi, e il compito che ci spetta è sforzarci di sentire la sua presenza, perché, come recita un antico detto, “tra il dire e il fare, c’è di mezzo il cuore”.

Davide Pepe è un cantautore chitarrista pugliese; nel 2005 partecipa al Cornetto Free Music Festival; il brano “Fermoimmagine” è nella compilation “My Band” prodotta da MTV Italia. Al “Brindisi Live” condivide il palco con numerosi artisti importanti (tra cui Giusy Ferreri, Paola e Chiara, Simone Cristicchi, Le Vibrazioni e Litfiba) e suona sul Red Bull Tour Bus.

Vince MUSIC FLASH ed il brano “Dove ci sei tu” viene scelto da Banca Intesa per usi promozionali.

Nel 2014 collabora con il produttore Luca Rustici e partecipa a “Area Sanremo”. Nel 2016 è nell’album “Trent’anni di 17 RE” prodotto dai Litfiba, con il brano “Ballata”. Nel 2018 collabora Gianni Pollex e con il produttore Luigi Rana.

Nel 2020 inizia la collaborazione con Sorry Mom! e BeNext Music e pubblica “Come viene” con distribuzione Artist First, seguito dai singoli “Che cosa c’è”, “Libero così”, “A domani“, “Confine”, “2023” e l’ultimo “L’Amore Lievita”, tutti con distribuzione Sony Music Italy.