Da Campobasso a Longano: Linea Verde su Rai 1 oggi è in Molise

Alla scoperta delle meraviglie del Molise con “Linea Verde” oggi su Rai 1. Un viaggio lungo gli antichi sentieri della transumanza

Si esplorerà il Molise nella puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 18 febbraio alle 12.20 su Rai 1. Un territorio caratterizzato da antichi tratturi che, fin dall’epoca preromana, i pastori percorrevano per spostare le loro greggi dai freschi pascoli montani dell’Abruzzo, a quelli più caldi del Tavoliere delle Puglie. Peppone Calabrese e Livio Beshir, insieme a Margherita Granbassi, inizieranno il loro cammino da Campobasso che, già a partire dall’XI secolo, divenne un importante luogo di sosta per i pastori che si muovevano lungo queste “autostrade del passato”.

Dopo il racconto di una struggente leggenda legata alla Torre Terzano, sempre a Campobasso, Livio Beshir incontrerà un artigiano che, nella sua bottega, porta avanti da molti anni l’antica tradizione dell’acciaio traforato, realizzando forbici, posate, tagliacarte e altri oggetti molto particolari. Il Molise è anche terra di mulini e artigiani del grano, e per questo Livio conoscerà a Montagano una coppia che, qualche anno fa, ha iniziato a coltivare grano antico biologico per produrre alcuni tipi di pasta trafilata al bronzo.

Nel frattempo, Peppone Calabrese visiterà il borgo antico di Castropignano, alla ricerca di alcune ricette tipiche del territorio, ed entrerà in un’azienda agricola per raccontare le varie fasi di trasformazione del latte biologico in formaggio. A Vinchiaturo, Livio parlerà della coltura idroponica – una pratica agraria che consiste nella coltivazione di piante, anziché nel terreno, in soluzioni acquose di sali nutritizi – e anche di un particolare caciocavallo che viene stagionato in un vaso di terra cruda.

Peppone, Livio e Margherita si riuniranno poi, all’interno del Parco archeologico di Altilia-Saepinum, che, dopo la conquista da parte dei Romani, divenne un importante centro rurale ed economico. Sepino, infatti, si trovava sull’asse di Tratturo Pescasseroli-Candela, un tratto di terra utilizzato per la transumanza dei pastori. Qui, i conduttori, incontreranno il maestro Ambrogio Sparagna, esperto musicista e studioso di musica popolare.

A Longano, in provincia di Isernia, Peppone conoscerà un ragazzo che, nel 2009, ha deciso di riprendere in mano i terreni dei nonni per allevare vitelli, ovini e suini, mentre a Montaquila racconterà l’antica tradizione del pane cotto a legna ed illustrerà una particolare ricetta della colomba pasquale. Ampio spazio, in puntata, anche alla natura con Margherita che visiterà il borgo di Carpinone e le sue suggestive Cascate, considerate uno degli spettacoli più affascinanti della natura del luogo. Peppone, Livio e Margherita si ritroveranno poi per il gran finale a Campobasso, per scoprire la ricetta di un piatto tipico molisano: la “pizza e minestra”.