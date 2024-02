Claudia Sacco torna con il singolo “Nuvole Ignoranti”

Claudia Sacco in radio e online con “Nuvole Ignoranti” il nuovo brano per il cortometraggio “Nulla È, Nulla Sia”

Nuova sfida musicale per Claudia Sacco con la traccia “Nuvole Ignoranti”. Per questa occasione la giovane cantautrice ha realizzato una canzone appositamente per il cortometraggio “Nulla È, Nulla Sia” pensato e creato dal regista Federico Anglano.

Questo brano unico si distingue come una satira avvincente sull’essere umano, esplorando in modo divertente tutti i suoi difetti che lo rendono sorprendentemente ridicolo.

Il cortometraggio offre uno sguardo penetrante sulla natura umana attraverso l’obiettivo cinematografico e la preziosa collaborazione di Claudia Sacco, nel ruolo di attrice e cantautrice, porta una ventata di ironia e spensieratezza, contrastando la tensione della scena con un tocco di umorismo.

“Nulla È, Nulla Sia” non solo cattura l’essenza della parodia umana, ma crea anche una straordinaria contrapposizione tra la confusione umana e la tranquillità della scena cinematografica. La performance di Claudia Sacco aggiunge un livello di profondità al cortometraggio, trasformando un momento teso in un’esperienza leggera e divertente.

Con questo brano, Claudia Sacco dimostra ancora una volta la sua versatilità artistica, creando un connubio unico tra musica e cinema. La sua capacità di enfatizzare i difetti umani con leggerezza e ironia rende questo progetto un’opera memorabile e coinvolgente.

Giovanissima cantautrice, inizia a prendere lezioni di canto individuale a 4 anni (CDPM di Bergamo), a 10 anni entra nel Coro Voci Bianche Gli Harmonici di BG, diretto dal M. Fabio Alberti. Dai 12 anni prende lezioni di pianoforte. Ora ha 17 anni e frequenta il 5° anno del Liceo Musicale di LI dove studia canto e pianoforte. Ha frequentato per tre anni il corso di presenza scenica col M. Campagnoli e di perfezionamento vocale col M. Pitteri, e sta frequentando il corso di scrittura col M. Bungaro e di chitarra col M. Pistocchi. Partecipa nel 2014 al Tour Music Fest. Debutta nel febbraio 2020 con la prima demo “Piume Di Cobalto” e si aggiudica il 1° premio al Concorso Voci D’Oro e Dintorni di Montecatini Terme nella categoria Junior con la demo “Cuori Per Bersagli”, di cui ha scritto la musica. Nello stesso anno firma un contratto con l’etichetta discografica e management Sorry Mom! – Be NEXT Music (distribuzione Sony Music Italy), con cui escono i singoli “Emma”, “America” e “Lividi”, seguiti l’nel 2022 da “Come Glielo Dico” e “Orione”.

Nel 2021 partecipa al talent The Coach (La7Gold) e l’anno dopo le viene assegnato il premio Miglior Melodia al concorso “Musica E’”.

Nel 2023 pubblica i brani “Testa Bassa”, “Hey Giulia”, “La Mia Camicia Preferita” e “Sola Con Me”, si aggiudica il premio Main Sponsor (Nuovo IMAIE) al concorso JeSoPazzo Music Festival e vince il 1° premio al concorso Percoto Canta offerto dal (Nuovo IMAIE), grazie al quale organizzerà un tour di 6 date nel 2024.