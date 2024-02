Alessandra Calabrese nelle vesti di “Madame Pullecenella” a Savigliano

A Palazzo Taffini di Savigliano spettacolo di emozioni e risate con la brillante attrice Alessandra Calabrese nelle vesti di “Madame Pullecenella”

Spettacolo di emozioni e risate con la brillante attrice Alessandra Calabrese nelle vesti di “Madame Pullecenella”, uno spettacolo che incanta e diverte. Pulcinella è l’emblema di Napoli e del suo popolo, contraddizioni incluse. Pulcinella è una figura dualistica: incarna i binomi uomo- donna, città-campagna, comico-tragico, sciocco-arguto, e la cultura pagano-cristiana napoletana. In una serata che si preannuncia ricca di emozioni, l’attrice Alessandra Calabrese incanterà il pubblico con la sua eccellente interpretazione della maschera per antonomasia, Pulcinella. La performance si intitola “Pulcinella Saracina”.

La storia di questa maschera napoletana è stata dipinta come un viaggio psicologico, magico e metamorfico – uno specchio delle emozioni umane – dalle debolezze alle paure, dalle astuzie ai piaceri, in un insieme poetico e prosaico che riflette la cultura e l’animo del popolo napoletano. Alessandra Calabrese ha donato al personaggio tutta la sua energia femminile in un concerto-spettacolo unico, giocando sull’accoglienza e sulla generosità, evidenziando la capacità innata delle donne di comprendere, insegnare e donare. Attraverso scherzi, lazzi, magie, risate e poesia, la crescita spirituale di Pulcinella – celata da burla – verrà narrata in modo magico e divertente. La donna si vota alla Grande Madre, comprendendo e offrendo i misteri della vita. Lo spettacolo è un viaggio senza tempo nei meandri più nascosti dell’animo umano, con elementi antichi e moderni che si fondono armoniosamente. La lettura dei tarocchi, antiche filastrocche, proverbi e pratiche di arti magiche della Napoli dei secoli passati si alterneranno a versioni di prosa, preghiere a Iside e alla Tavola dello Smeraldo, insieme a metafore che richiamano l’Albero della Vita. Le musiche di Angelo Ricci al flauto e Luca Jacono al pianoforte accompagnano e sottolineano questa esperienza multisensoriale, creando una commistione arabo-napoletana originale, unica nel suo genere.

L’attrice Alessandra Calabrese, laureata con lode in Scienze della Comunicazione all’Università di Salerno, ha dimostrato la sua maestria nel portare in scena questo affascinante racconto, mentre Angelo Ricci e Luca Jacono hanno arricchito l’esperienza con le loro straordinarie performance musicali. In questo connubio tra il vecchio e il nuovo – l’antico e il moderno – la rappresentazione “Pulcinella Saracina” si è rilevata un’opera unica, capace di nutrire e arricchire l’uno con l’altro, come la creazione e la dissoluzione, la vita e la morte, il tutto e il nulla. Alessandra Calabrese, Angelo Ricci e Luca Jacono – tutti artisti di grande talento – hanno contribuito a creare un’esperienza artistica unica nel suo segmento di spettacolo. Tutto questo rappresenta un omaggio alla Cultura Napoletana e un viaggio attraverso le complessità dell’animo umano, raggruppando teatro, musica e magia in una originale e forse indimenticabile esperienza formativa.

