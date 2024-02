“A Sua Immagine” su Rai 1 parla di vizi e virtù

“A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda oggi su Rai1, dedica un ciclo di cinque puntate per la Quaresima a conoscere vizi e virtù

Quando il male mette radici, prende il nome di vizio, ed è una pianta infestante difficile da estirpare. Ci si riesce solo a prezzo di sudatissime fatiche. “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 18 febbraio alle 10.30 su Rai1, dedica un ciclo di cinque puntate per la Quaresima a conoscere vizi e virtù. Nella prima puntata Lorena Bianchetti affronta il tema della gola, si può essere schiavi del cibo e del bere, e il suo contrario, la temperanza e approfondisce il tema della lussuria, la voracità sessuale e il suo contrario, la castità che non è l’astinenza sessuale, ma la volontà di non possedere mai l’altro.

Ospiti in studio don Andrea Cavallini e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Nei servizi in sommario, il parere della gente comune su vizi e virtù, la rappresentazione dei vizi e delle virtù di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova, la storia una ex alcolista, l’esempio delle virtù della temperanza e della lussuria dato da sant’Ignazio di Loyola.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa la S. Messa dalla Cattedrale di Barletta.

Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.