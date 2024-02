Previsioni meteo 17 febbraio 2024: weekend con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 17 febbraio 2024: ancora assenza di piogge e clima mite con temperature oltre la media stagionale

Condizioni meteo stabili sull’Italia, con ’alta pressione che è tornata a dominare sulla nostra Penisola grazie all’espansione da ovest di un promontorio anticiclonico. Questo porterà stabilità diffusa in Italia, con assenza di precipitazioni da Nord a Sud. Ma come spesso avviene durante le fasi di dominio anticiclonico nella stagione invernale, i cieli non saranno sempre soleggiati, ma avremo anche la presenza di nebbie e nubi basse su coste e pianure, soprattutto quelle del Nord, specie nelle ore più fredde. Dal punto di visto termico, avremo un aumento delle temperature, con clima mite che si farà sentire soprattutto in montagna, mentre su pianure e vallate interne il fenomeno dell’inversione termica darà luogo anche a gelate o brinate notturne. Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, l’inverno potrebbe ancora portare qualche sussulto durante la terza decade di febbraio ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 17 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse su Pianura Padana e coste adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime stazionarie e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati e qualche nube sul versante adriatico. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque, qualche velatura sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati, velature anche compatte tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o molto agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .