Occupazioni abusive e protesta dei trattori nel weekend di “Mi Manda RaiTre”

Dall’occupazione abusiva delle case alla protesta dei trattori: i temi al centro del programma “Mi Manda RaiTre”

In Italia gli immobili occupati sono circa 30 mila, solo la città di Roma ha 7 mila alloggi occupati. Si tratta di case popolari o abitazioni di proprietà, le vittime spesso anziani che si assentano da casa per delle commissioni o visite mediche e ricoveri. Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 17 febbraio alle 9.00 su Rai 3. Da qualche mese il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto sicurezza che prevede una nuova fattispecie di reato, inasprendo le sanzioni per chi occupa abusivamente un immobile. Le procedure burocratiche per liberare una abitazione occupata sono spesso lunghe e farraginose: quali tutele e strumenti ha chi vede la sua casa abitata da altri? Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Massimo Lugli, giornalista e scrittore; Fabio Pucci, presidente Unione piccoli proprietari immobiliari; Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia.

Domenica 18 febbraio – sempre alle 9.00 su Rai 3 – si parla, invece, di sovraindebitamento e protesta dei trattori. Nel 2023 il debito medio di ogni cittadino è stato di circa 9949 euro, 22674 a nucleo familiare. Per onorare i propri pagamenti molti si rivolgono ad agenzie ed organizzazioni che si pongono come mediatori fra debitori e creditori allo scopo di trovare una soluzione alla gestione del dovuto. Molte le situazioni in cui i debitori sono effettivamente riusciti ad onorare i loro debiti; cosa fare se, anche con l’aiuto di un mediatore, la situazione debitoria peggiora?

Si parla, poi della protesta del mondo agricolo. Nonostante i prezzi dei generi alimentari non accennino a diminuire, agli agricoltori restano bassi redditi e spese alte: questo uno dei motivi della protesta dei trattori che sta toccando molti paesi europei e da qualche settimana anche l’Italia. Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Cristiano Fini, presidente di Cia – Agricoltori Italiani; Luca Zaglio, direttore Consorzio Melinda; Andrea Giuricin, economista dei trasporti – Università Milano-Bicocca; Stefano Santin, Casa del consumatore; Monica Cirillo, Adusbef.