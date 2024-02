MAN Cryo lancia sistema di alimentazione ad ammoniaca per motori marini

MAN Cryo offre sistemi per lo stoccaggio, la distribuzione e la manipolazione di gas liquefatti e ha una reputazione pionieristica nel settore marittimo. Ha fornito il primo sistema di gas combustibile LNG al mondo per il traghetto ‘Glutra’ in Norvegia nel 1999, mentre nel 2013 ha fornito la prima nave cisterna LNG al mondo – la ‘SeaGas’ – con operazioni a Stoccolma, in Svezia. Più recentemente, MAN Cryo ha consegnato il primo sistema di gas combustibile a idrogeno liquido per essere installato sottocoperta a bordo di una nave. Yada Green Energy Solutions fornisce ai clienti servizi completi a ciclo di vita, tra cui progettazione di principio, analisi delle sollecitazioni, progettazione di produzione, ottimizzazione del design, produzione di componenti, prefabbricazione di tubazioni, integrazione del modulo, installazione e messa in servizio, monitoraggio della sicurezza, manutenzione globale e operazioni.

MAN Cryo ha annunciato che il suo progetto per un sistema di alimentazione a ammoniaca per fornire in modo sicuro ammoniaca alle applicazioni di motori marini ha ricevuto l’approvazione di principio dalle società di classificazione DNV e Bureau Veritas. Parte di MAN Energy Solutions e uno dei principali esperti nel campo dello stoccaggio e della manipolazione di LNG e gas naturale, MAN Cryo ha sviluppato il sistema in collaborazione con la società cinese Yada Green Energy Solutions, con la quale la società ha già collaborato per fornire apparecchiature per carburanti marini LNG e metano.