In libreria e online “Tre indagini di Bacci Pagano” di Bruno Morchio

Tre imperdibili indagini nate dalla penna di Bruno Morchio offrono il ritratto di un investigatore ricco – anche nelle sue debolezze – di una enorme umanità

Bacci Pagano è un detective irresistibile, ironico e disilluso. Ama la musica classica, il buon vino, le amicizie sincere. A bordo di una Vespa 200 PX color amaranto, percorre i carruggi della sua Genova e, nelle indagini, si trova spesso a confrontarsi con il male e la meschinità degli esseri umani. In Uno sporco lavoro lo troviamo alle prese con il suo primissimo caso, che lo trascina nei loschi traffici dell’Italia degli anni Ottanta, in bilico tra le luci sfavillanti del benessere economico e un sottomondo corrotto e criminale. In Con la morte non si tratta attraversa il Tirreno per raggiungere l’assolata Sardegna e fare chiarezza su una vecchia rapina dai contorni misteriosi.

In Rossoamaro la grande Storia della Resistenza fa irruzione nel presente e la città dilaniata dalla guerra, popolata di soldati tedeschi, fascisti, partigiani e spie si confonde con la metropoli contemporanea. Per la prima volta raccolte in un unico volume, queste tre imperdibili indagini nate dalla penna di Bruno Morchio offrono il ritratto di un investigatore ricco – anche nelle sue debolezze – di una enorme umanità, di un fiuto eccezionale e di un grande cuore.