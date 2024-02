Il film “Caterina va in città” su Rai Storia: la trama

“Caterina va in città” di Paolo Virzì in onda sabato 17 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo Cinema Italia: la trama del film

Caterina è una studentessa dodicenne che, dalla provincia, si trasferisce a Roma con il padre Giancarlo, professore di ragioneria alle superiori e la madre Agata casalinga. La ragazzina si scontra con un mondo scolastico fortemente politicizzato e, quando cerca un punto di riferimento nei genitori, è costretta anche a confrontarsi con le loro illusioni e disillusioni.

In “Caterina va in città” – in onda sabato 17 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo Cinema Italia. Paolo Virzì racconta la “sua” Roma, attraverso gli occhi spaesati di una adolescente, per mostrarne gioie e dolori, cultura e contraddizioni, libertà e costrizioni, raccontando di pari passo quelle di una famiglia. Nel cast, Alice Teghil, Sergio Castellitto, Margerita Buy.

La piccola Alice Teghil, al suo film d’esordio, si è aggiudicata per il suo ruolo il premio “Guglielmo Biraghi”, mentre Margherita Buy ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’argento 2004 come miglior attrice non protagonista.