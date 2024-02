Fuori “Male”, il nuovo singolo dell’artista $apa

$apa, giovane artista della provincia di Torino con una straordinaria capacità di esplorare le emozioni umane attraverso la musica, torna con “Male”

$apa, giovane artista della provincia di Torino con una straordinaria capacità di esplorare le emozioni umane attraverso la musica, annuncia la pubblicazione del suo sesto singolo intitolato “Male” prodotto da Francesco Tosoni per Indieffusione. Questo brano, che preannuncia l’uscita del suo primo ep entro la fine dell’anno, non è solo una canzone, ma un vero e proprio racconto di vita che tocca le corde più profonde dell’anima.

“Male”, brano che segue la pubblicazione dei singoli “Nostalgia”, “Tesla”, “Solamente te”, “Nettuno”, “Non lo so”, è una canzone che getta luce sui momenti più difficili della vita. $apa offre un’onestà cruda mentre riflette sul fatto di sentirsi impotente di fronte al male che sembra circondarci. Le parole incise nelle strofe catturano l’angoscia e la disperazione di un momento in cui la speranza sembra svanire. Nel ritornello, $apa esprime l’incertezza e la paura di non sapere cosa fare quando la vita sembra trasmettere solo dolore e sofferenza catturando l’essenza di quei momenti in cui sembra che il male continui a consumarci dall’interno.

Tuttavia, nella parte finale del brano, $apa rivela una luce di speranza. La canzone racconta come, nonostante tutto sembrasse andare male, c’era accanto a lui qualcuno di speciale disposto a supportarlo rimanendo al suo fianco per offrire sostegno e aiuto nei momenti più bui.