Fringe Benefit in busta paga: ecco quali sono le novità del 2024

Lavoro: con legge di Bilancio per l’anno 2024, sono previste importanti modifiche per i fringe benefit in busta paga, ecco quali

L’incremento dei fringe benefit è previsto a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri lavoratori. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di includere il pagamento dell’affitto o del mutuo sulla prima casa nei nuovi limiti di esenzione.

I fringe benefit rappresentano una forma di retribuzione in natura, inclusi beni e servizi, concessi dal datore di lavoro al dipendente. Questi compensi in natura, come l’auto aziendale o le polizze assicurative, non prevedono un pagamento in denaro da parte dell’azienda.

Le novità per il 2024 includono l’innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefit da erogare in busta paga, con la possibilità di includere il pagamento dell’affitto o del mutuo sulla prima casa. L’incremento a 2.000 euro è destinato ai dipendenti con figli a carico, mentre 1.000 euro annuali sono destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti.

I beni e servizi che possono essere considerati per raggiungere i limiti di esenzione includono buoni spesa, buoni benzina, ricariche telefoniche, regali e cestini natalizi, auto ad uso promiscuo, interessi su prestiti, e altro ancora.

Per quanto riguarda la tassazione dei fringe benefit, è importante tenere presente che il rimborso delle spese dovrà essere effettuato entro e non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo. Inoltre, beni e servizi erogati assumeranno rilevanza a livello di reddito nel momento in cui entreranno a far parte della disponibilità del lavoratore dipendente.

