È in radio “Caro Bambino” il singolo inedito di Leone11, disponibile anche online su tutte le piattaforme digitali

«“Caro Bambino”, brano sincero e puro, è il dialogo con il bambino che è dentro di noi, quindi con noi stessi – dice Leone11 – quel bambino che crede nel suo sogno più grande senza i programmi mentali imposti dal contesto in cui poi è cresciuto. Il titolo l’ho scelto pensando all’inizio di una lettera che volevo scrivere e ho scritto un paio d’anni fa.»

Qui il video: https://youtu.be/cDeNH6JH1Rg

«Il video, regia di Thomas Bartoluccio, mostra il contrasto tra la gioia negli occhi di una bambina e la tristezza nel volto di un ragazzo che fa a pugni con la vita. Il contrasto che si legge negli occhi dei due protagonisti è il centro di un problema generazionale – prosegue Leone11 – dal mio punto di vista oggi la mia generazione conta troppi occhi tristi e tornare a comunicare col nostro bambino interiore è un ottimo modo per ritrovare l’entusiasmo perso tra le curve della vita. Il video è stato girato parte a casa mia e la parte al pianoforte al Museo della Gambarina di Alessandria, museo che in passato visitai nel mio piccolo paese d’origine e che oggi vive al centro della mia Città, tenendo con sé le sfumature che l’hanno caratterizzata nel tempo. Ci tengo a sottolineare che la bimba nel video è mia figlia. Per me averla sul set e nel video è stata un’emozione indescrivibile.»

Leone11, nome d’arte di Daniele Manfrinati, nasce il 10 agosto del 1990 ad Alessandria. Inizia a suonare nei principali locali della sua città e partecipa al Tour Music Fest, come interprete, portando un brano di James Arthur. Dopo aver partecipato ad un weekend formativo al CET Centro Europeo Toscolano di Mogol, scrive le sue prime canzoni e inizia a lavorarci con Andrea Negruzzo del Laboratorio della Musica di Alessandria. “Non fatemi smettere di sognare” è il primo singolo lanciato in radio il 24 aprile 2020 anticipato dal videoclip che in meno di due mesi supera 160.000 visualizzazioni su YouTube, seguito il 23 giugno da “Sabbia Bianca, Cuore e Birra” e il 4 dicembre da “Il discorso del Capitano”. Nel 2021 pubblica “Lettera al Figlio”, “Sentimi” e “Cosa ballo a fare“. Nella primavera dello stesso anno arriva in finale al Premio Lucio Dalla, suona live in diverse piazze tra cui due grandi eventi in Svizzera e uno a Pordenone. Per quella estate arriva il singolo “Stagisti in salsa soia”. Nel 2022 esce “Semplicemente”. A giugno 2023 pubblica “Broadway dei poveri” a cui segue il 13 ottobre “Only Fans”. Apre il 2024 con “Caro Bambino” un dialogo interiore per ritrovare sé stessi.