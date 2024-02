Crollo cantiere Esselunga a Firenze: trovato il corpo di un altro operaio

I Vigili del fuoco nella notte hanno recuperato la quarta vittima del crollo del supermercato Esselunga a Firenze, poi individuato anche l’ultimo operaio disperso

Nella notte i Vigili del fuoco hanno trovato la quarta vittima del crollo del supermercato Esselunga in costruzione a Firenze: il corpo è stato estratto da sotto le macerie. Le vittime sono così salite a quattro. Oltre ai tre feriti, resta un altro operaio disperso: in mattinata il governatore Giani aveva annunciato che fosse stato ritrovato, facendo salire a cinque il numero accertato delle vittime. Ma i Vigili del fuoco hanno smentito la notizia del ritrovamento. E spiegato che le ricerche sono molto difficili e si fa fatica a individuare il punto esatto in cui si possa trovare il corpo. “Stiamo proseguendo nelle ricerche dell’ultimo disperso- afferma il dirigente nazionale dei vigili del fuoco, Luca Cari-. Le ricerche sono molto, molto difficoltose perché stiamo lavorando proprio sotto la trave gigantesca che vediamo. Si tratta di metterla in sicurezza per operare al meglio e procedere appunto nella ricerca fra le macerie”.

Il dirigente dei Vigili del fuoco lo ha spiegato ai giornalisti, mentre ancora si scava tra le macerie del crollo del cantiere del nuovo supermercato nel quartiere di Novoli, a Firenze. Alla domanda sul recupero in corso della salma della quinta vittima, dichiarato appunto in radio dal presidente della Regione Giani, il dirigente dei vigili del fuoco precisa: “No, non abbiamo individuato il punto. Le ricerche sono complesse, ma l’area è abbastanza limitata. Ma non abbiamo ancora un punto preciso dove cercare, è una situazione molto difficile soprattutto perché ci sono le travi che incombono sulle teste anche dei vigili del fuoco che stanno operando. Lo scenario quindi va messo in sicurezza”.

LE PAROLE DI GIANI IN RADIO

“In questi minuti ho avuto notizia che si sta provvedendo a raccogliere l’ulteriore salma. Ormai possiamo dire che sono cinque i morti e sicuramente è un fatto drammatico, mai accaduto a Firenze e per questo oggi si pone il lutto cittadino e regionale”. Lo ha detto a LadyRadio il presidente della Regione, Eugenio Giani, in merito al disastro sul lavoro avvenuto al cantiere della nuova Esselunga di via Mariti, nel quartiere di Novoli. Oltre alle cinque vittime, ci sono tre operai feriti.

LEGGI ANCHE: Esselunga, il video del crollo al cantiere di Firenze

LEGGI ANCHE: FOTO| VIDEO | Tragedia a Firenze nel cantiere dell’Esselunga, crolla un’impalcatura: morti operai. Meloni: “Seguo con apprensione”

NELLA NOTTE ESTRATTO IL CORPO DELLA QUARTA VITTIMA

Nella notte era stato invece recuperato il corpo della quarta vittima: la conferma l’avevano data i Vigili del fuoco su X: “Firenze, crollo cantiere: recuperato nella notte il corpo senza vita di un quarto operaio. Proseguono le ricerche dei vigili del fuoco Usar dell’ultimo disperso”.

GLI OPERAI FERITI SONO SVEGLI, PER 2 SCIOGLIMENTO PROGNOSI

C’è qualche miglioramento nelle condizioni dei tre operai feriti nel crollo del cantiere del nuovo supermercato Esselunga: sono attualmente ricoverati all’ospedale di Careggi e “sono tutti e tre svegli. Sono ricoverati in area terapia intensiva e subintensiva. Per un paziente verrà sciolta la prognosi nelle prossime 24-48 ore per un trauma toracico lieve, un secondo paziente è in terapia intensiva ha un trauma toraco-addominale-vertebrale ma che coinvolge il midollo spinale. Verrà operato lunedì mattina per la stabilizzazione della frattura”. È quanto spiega, durante un incontro coi giornalisti, Manuela Bonizzoli, medico di terapia intensiva e specialista di emergenze del trauma dell’ospedale fiorentino. “Il terzo paziente, sempre in terapia intensiva, perché è stato operato per un ematoma a livello cranico è già sveglio e cosciente- aggiunge- anche per lui verrà sciolta la prognosi nelle prossime ore”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (www.dire.it).