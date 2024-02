Crociere: Viking annuncia tre nuovi itinerari esclusivi in Cina

Crociere: Viking ha annunciato tre nuovi itinerari, primi nel loro genere, che offriranno agli ospiti un accesso esclusivo alla Cina nel 2024

Viking ha annunciato tre nuovi itinerari, primi nel loro genere, che offriranno agli ospiti un accesso esclusivo alla Cina nel 2024. I nuovi viaggi vanno dai 10 ai 20 giorni e esplorano città iconiche come Pechino, Shanghai e Hong Kong. Ogni itinerario include anche una crociera domestica lungo la costa cinese che mette in evidenza destinazioni e porti raramente visitati a cui solo Viking ha accesso, qualcosa che non è mai stato offerto prima ai visitatori internazionali.

Le nuove crociere opereranno da settembre a novembre sulla Viking Yi Dun, ex Viking Sun, una nave che presenta lo stesso design e servizio pluripremiato di tutte le altre navi oceaniche della flotta di Viking. La Viking Yi Dun con bandiera cinese sarà la prima nave dedicata specificamente al mercato estero a operare crociere domestiche in Cina. Ogni viaggio offrirà The Viking Way®, un modo di esplorazione con esperienze immersive per introdurre gli ospiti al popolo, alla storia e alla cultura della Cina, tra cui conferenze divulgative, cucina ispirata alla Cina e guide esperte.

Viking è stata fondata nel 1997 e offre viaggi a tema su fiumi, oceani e laghi in tutto il mondo. Progettata per viaggiatori curiosi con interessi in scienza, storia, cultura e cucina, il presidente Torstein Hagen afferma spesso che Viking offre esperienze per The Thinking Person™.