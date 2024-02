Ancona, studente del Savoia-Benincasa caduto dalla finestra: parla la preside

A raccontare della terribile caduta dalla finestra del terzo piano del liceo Savoia avvenuta questa mattina ad Ancona è la preside Alessandra Bertini

La caduta è avvenuta durante una lezione, non durante l’intervallo: era la terza ora e lo studente di 14 anni “improvvisamente è caduto”. A raccontare della terribile caduta dalla finestra del terzo piano del liceo Savoia avvenuta questa mattina ad Ancona è la preside Alessandra Bertini, che è stata intervistata dalla Rai.

“Da quello che sappiamo si è svolta in classe, durante la terza ora, quindi erano presenti tutti i compagni di classe, era presente la docente e lui improvvisamente è caduto“. A scuola gira voce che il ragazzo avesse incassato in questi ultimi giorni un brutto voto (un 2) e una nota in matematica. Ma la preside dell’istituto Savoia-Benincasa (il giovane frequentava il liceo scientifico) dice che la cosa non le risulta e che anzi la pagella era stata buona: “Al momento non ci risulta il 2, di questo io personalmente non so nulla ancora, quello che posso dire è che pochi giorni fa i ragazzi avevano ricevuto il documento di valutazione e nel suo caso era assolutamente positivo, quindi nulla che possa far preludere ad un problema legato agli apprendimenti scolastici”.

Durante l’intervista con il Tgr, la preside spiega di essere subito intervenuta e di aver parlato con il ragazzo dopo la caduta: “Sono immediatamente intervenuta, il ragazzo era disteso a terra, il terremo era umido e questo ha attutito l’impatto Lui è stato sempre vigile, pur parlando con difficoltà. Abbiamo immediatamente chiamato il 118”. I compagni di classe, al liceo di Ancona, sono sotto choc. La classe, dice ancora la preside, “era una classe tranquilla e anche molto positiva dal punto di vista degli apprendimenti”.

