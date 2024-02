“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 incontra Frate Mago

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna il programma “A Sua immagine”. Lorena Bianchetti incontra Padre Gianfranco Priori, in arte Frate Mago

Lorena Bianchetti incontra Padre Gianfranco Priori, in arte Frate Mago che ha due grandi passioni, il Vangelo e le arti magiche nella puntata di “A Sua immagine”, in onda sabato 17 febbraio alle 16.00 su Rai 1.Da giovanissimo diventa un frate cappuccino, ma sin da ragazzo è attratto dai giochi di prestigio tanto da diventare un apprezzato mago professionista. “Le carte non sono del diavolo, sono di Dio. Come ogni cosa, se le usi male, ti puoi rovinare, ti puoi distruggere”.

E Frate Mago nota che con le carte riesce a far ridere, a sorprendere, a comunicare la gioia perché “nell’arte comunichi la tua passione, la voglia di vivere, le tue paure, la speranza, il sorriso”. Usa la sua magia nelle scuole, nelle fabbriche e nei locali pubblici come i bar. E il gioco è diventato uno strumento di missione. Come dice san Paolo: “Tutto concorre al bene”, anche un mazzo di carte. Frate Mago è conosciuto anche in tv e ha partecipato a diverse trasmissioni nazionali. Tutta la sua vita si snoda su un doppio binario: centinaia di spettacoli in tutta Italia e in missione come rettore del Santuario Madonna dell’Ambro nelle Marche.

Nuovo appuntamento, poi, con “Le Ragioni della speranza”. Si conclude il viaggio di Don Andrea Lonardo, Chiara e Ginevra alla scoperta del Giro delle Sette Chiese. Il percorso della puntata di questo sabato dall’Appia antica conduce alla Basilica di Sebastiano Fuori Le Mura, per scoprire la storia, le reliquie che custodisce e la figura di San Sebastiano. Qui si incontrerà Anna Raisa Favale, regista e scrittrice, che parla di deserti: del suo deserto personale e di quelli che ciascuno può sperimentare nella propria vita. Una testimonianza che aiuta a riflettere sulla pagina del Vangelo della domenica e a capire come si possa vivere nella grazia e con fede anche il deserto.