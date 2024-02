A Piacenza al via “ALPHA_ZETA.WAV – Parole e musica delle nuove generazioni”

Al via il progetto ALPHA_ZETA.WAV – Parole e musica delle nuove generazioni. Tre giornate di workshop e un talk finale con la partecipazione straordinaria di GHEMON

Al via il 17 febbraio a Piacenza, il progetto ALPHA_ZETA.WAV – Parole e musica delle nuove generazioni. Tre giornate di workshop e un talk finale con la partecipazione straordinaria di GHEMON saranno il cuore del percorso di formazione, dal 17 al 29 febbraio, rivolto a giovani aspiranti musicisti tra i 16 e i 29 anni e incentrato su produzione musicale, autopromozione, podcast, ufficio stampa e music business.

I workshop (iscrizioni su Eventbrite), si terranno in diversi luoghi della città di Piacenza, con l’intento di valorizzare gli spazi di aggregazione giovanile: il Centro musica Giardini Sonori, SPAZIO 2 e il Cinema Politeama.

Il primo appuntamento, in collaborazione con Ableton Live, è previsto per sabato 17 febbraio, dalle 9 alle 18, a Piacenza, presso Giardini Sonori (Stradone Farnese, 29121). Il workshop, “Produzione musicale e nuove applicazioni della tecnologia: l’Intelligenza Artificiale e il futuro della musica”, si propone come momento di discussione relativa ai nuovi approcci riguardanti la composizione, la produzione e l’arrangiamento musicale. Partendo da strumenti consolidati, si arriverà ad esplorare nuove frontiere portando esempi e case histories. Il momento di confronto sarà seguito dall’applicazione pratica dei concetti trattati, con una breve lezione sull’utilizzo di Ableton Live. È condotto da Andrea Ponzoni (CEO Freecom Hub) e Walter Sguazzin (trainer Ableton Italia).

Il secondo incontro, invece, venerdì 23 febbraio, dalle 16 alle 18, si terrà presso SPAZIO 2 (via 24 Maggio, 51, 29121). Condotto da Fabrizio Tudisco (Country Manager di Tunecore) e Andrea Ponzoni (CEO Freecom Hub), il workshop, “Autopromozione: quale linguaggio utilizzare per raccontarsi all’industria e al pubblico”, ha l’obiettivo di descrivere le varie tappe della promozione di un artista emergente e indipendente. In questo incontro si farà un’analisi di tutti gli strumenti che un artista ha a disposizione per inserire il proprio lavoro sul mercato e delle buone prassi da utilizzare per promuovere il proprio progetto. Si cercherà di fare una panoramica sulle piattaforme essenziali alla promozione del proprio lavoro discografico, raccontando il ruolo fondamentale della promozione social del proprio progetto artistico. Si traccerà un percorso di auto-racconto, tra fragilità e certezze.

Il terzo e ultimo workshop è in calendario per sabato 24 febbraio, dalle 14 alle 18, anche questo presso SPAZIO 2 (via 24 Maggio, 51, 29121). Il workshop, “Podcast e ufficio stampa: i nuovi strumenti per fare comunicazione nell’industria musicale”, si propone come momento di discussione relativa ai nuovi approcci comunicativi messi in atto in ambito musicale, analizzando due punti di vista indissolubilmente legati: quello dell’ufficio stampa e quello del giornalista. Con la digitalizzazione si è stati testimoni di un processo di disintermediazione che ha visto rivoluzionato il settore della comunicazione e critica musicale. Con i riconoscimenti FIMI assegnati tramite lo streaming, e i social che hanno sostituito i forum, cambia l’approccio alla materia. In questo contesto si inseriscono i Podcast, con Spotify che ha aperto alla possibilità di inserire musica della sua libreria nei podcast. Dopo l’introduzione teorica e storica, si procederà con una parte di dimostrazione pratica, analizzando un nuovo modo di raccontare la musica, il “Track by Track”, con strumenti, tecniche e simulazione di come si compie il processo di selezione del progetto musicale e la creazione di una puntata. Conducono il corso Aldo Macchi (giornalista e direttore di Ar.Co. Magazine), Simone Stefanini (giornalista e scrittore), Claudia Cefalo (musicologa e ufficio stampa).

Al termine dei tre workshop, il progetto ALPHA.ZETA.WAV si conclude con una giornata finale di talk, dal titolo “Music business dalla Alpha alla Zeta: le nuove sfide di integrazione, parità e sostenibilità”, al quale prenderà parte come relatore Ghemon, rapper e cantautore italiano. La giornata è programmata per giovedì 29 febbraio, dalle 8.30 alle 12.30, e ospitata presso il Cinema Politeama (via S. Siro 7, 29121).

L’evento, moderato da Beatrice Cristalli, consulente per l’editoria scolastica, formatrice e linguista, è riservato esclusivamente a tutte le classi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, dei Centri di formazione professionale e atenei universitari del territorio.

Il progetto ALPHA_ZETA.WAV è coordinato da Freecom HUB, in collaborazione con l’Assessorato Politiche Giovanili – Servizio Piacenza Giovani del Comune di Piacenza, Arci Piacenza, Giardini Sonori, Spazio 2, Rete DOC, Doc Servizi, DOC Creativity, Sfera Cubica, Hidden Jams e Oltranza Festival, ed è inserito nell’ambito di Costellazione – giovani connessioni creative, il progetto dell’Associazione GA/ER – Giovani Artisti Emilia-Romagna.