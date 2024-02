Shakira annuncia il nuovo album “Las mujeres ya no lloran”

Shakira annuncia un nuovo album: è il primo in 7 anni. Si intitola “Las mujeres ya no lloran”: le donne non piangono più

“Las mujeres ya no lloran”: le donne non piangono più. Si intitola così il progetto che segna il ritorno discografico di Shakira. Si tratta del primo album in 7 anni dell’artista che, in questo periodo, non ha fatto mancare singoli e collaborazioni. Ad annunciarlo è la stessa cantante, svelando che il disco sarà disponibile dal 22 marzo.

“Creare questo lavoro è stato un processo alchemico”, ha scritto. E Shakira fa subito intuire quanto “Las mujeres ya no lloran” abbia seguito un percorso altamente personale: “Quando scrivevo ogni canzone stavo ricostruendo me stessa. Quando le cantavo, le mie lacrime si trasformavano in diamanti e la mia vulnerabilità in forza”.

D’altronde, questo disco è stato definito nel periodo più duro per Shakira: quello della separazione dal marito Gerard Piqué, con tutti gli strascichi e il gossip che ne è conseguito. Dalla pubblicazione del brano in cui le canta all’ex allo sfratto da casa da parte dell’ex suocero. Ora Shakira non piange più e anzi è pronta per questo nuovo ciclo.