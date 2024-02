Per Julia Blanco nuovo incarico internazionale in Kyowa Kirin

Kyowa Kirin ha nominato da inizio anno Julia Blanco nuovo direttore medico per il Southern Cluster (Spagna, Italia e Portogallo)

Kyowa Kirin ha nominato Julia Blanco nuovo direttore medico per il Southern Cluster (Spagna, Italia e Portogallo). Sarà responsabile dell’integrazione delle conoscenze scientifiche all’interno della strategia aziendale, dello sviluppo di relazioni con i key opinion leader e della supervisione dei programmi di sperimentazione clinica locali, contribuendo così a rafforzare l’area medica di Kyowa Kirin nel Southern Cluster.

Blanco si è laureata in Biochimica presso l’Università Complutense di Madrid. Inoltre, ha conseguito un Master of Science e due diversi diplomi post-laurea in Ricerca Clinica presso l’Università Autonoma di Madrid e in Valutazione Economica dei Farmaci e della Tecnologia Medica presso l’Università Pompeu Fabra.

La sua esperienza professionale è iniziata più di 16 anni fa come Clinical Advisor presso Janssen-Cilag, passando successivamente alla direzione medica di Novartis, dove ha ricoperto diverse posizioni focalizzate su aree terapeutiche di assistenza specialistica. Sei anni dopo, ha proseguito la sua carriera in AstraZeneca, dove ha potuto arricchire il suo profilo con un’esperienza internazionale come Heart Failure Medical Lead per l’Europa e il Canada.

È entrata a far parte di Kyowa Kirin nel marzo 2021 come Medical Franchise Director dell’Onco-ematologia, lavorando a stretto contatto con operatori sanitari e interlocutori di altri settori. Durante questo periodo, Julia ha guidato la strategia dell’area terapeutica e ha svolto un ruolo chiave nel dipartimento della direzione medica, garantendo l’allineamento della strategia e delle attività nel Southern Cluster. Da maggio 2023, Julia ricopre anche la posizione di Patient Journey Director per la Spagna ad interim.

Blanco afferma: “Sono entusiasta di affrontare una nuova sfida all’interno dell’azienda e di poter contribuire con tutte le mie conoscenze ed esperienze per rispondere alle esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari, impegnati nell’innovazione e nella ricerca per la cura di malattie con bisogni insoddisfatti nel mondo”.