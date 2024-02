“I mercenari” con Stallone e Schwarzenegger su Rai 4: la trama del film

Azione in prima serata su Rai 4 con “I mercenari”: la trama del film con Stallone, Schwarzenegger, Willis e Rourke

I più iconici volti del cinema action di ieri e di oggi in prima serata su Rai 4 con il film “I Mercenari – The Expendables” in onda venerdì 16 febbraio. Protagonisti Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Randy Couture, Steve Austin, Terry Crews, Bruce Willis e Mickey Rourke: un cast unico, per la regia dello stesso Stallone, che racconta di una squadra speciale di mercenari che viene chiamata in azione ogni qualvolta vincoli politici impediscano l’intervento delle agenzie di intelligence internazionali.

In questa prima avventura, Barry Ross e i suoi uomini dovranno vedersela con un ex agente corrotto che ha preso il controllo di un’isola al largo dell’America Latina manipolando il suo dittatore. Ma la missione assumerà presto degli imprevisti connotati personali. Caratterizzato da un’abbondante dose di autoironia, “I Mercenari – The Expendables” ha rilanciato il trend del cinema action muscolare anni ’80 coinvolgendo proprio i suoi storici protagonisti e aprendo la strada a una vera e propria saga che conta ben quattro capitoli.