HD KSOE costruirà 15 petrolchimichiere per un armatore asiatico

Il gruppo HD KSOE riceve un ordine da 716 milioni di dollari per la costruzione di 15 petrolchimichiere per un armatore asiatico

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (HD KSOE) ha annunciato di aver ricevuto un ordine da 942,5 miliardi di won (716 milioni di dollari) per la costruzione di 15 petrolchimichiere per un armatore asiatico.

Le 15 tankers saranno costruite presso il cantiere navale di Hyundai Mipo Dockyard Co. a Ulsan, a 300 chilometri a sud-est di Seoul, per la consegna entro novembre 2026, ha detto HD KSOE in una nota stampa.

HD Hyundai, precedentemente nota come Hyundai Heavy Industries Holdings, ha HD KSOE come subholding. HD KSOE ha tre consociate: HD Hyundai Heavy Industries, Hyundai Mipo Dockyard Co. e Hyundai Samho Heavy Industries Co.

Con questo ultimo ordine, il principale cantiere navale del paese ha raggiunto l’8,8%, ovvero 1,19 miliardi di dollari, del suo obiettivo di ordine annuale di 13,5 miliardi di dollari per l’anno.

La società ha fissato un obiettivo di ordine conservativo quest’anno rispetto al risultato dell’anno scorso perché ha già acquisito ordini di navi sufficienti per gli anni a venire.

Per l’intero 2023, ha ottenuto un totale di ordini di nuove costruzioni per un valore di 22,6 miliardi di dollari, ben al di sopra del suo obiettivo di ordine annuale di 15,7 miliardi di dollari.