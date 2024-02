Esofagite eosinofila: nei bambini benefici da uso di dupilumab

Esofagite eosinofila nei bambini: la terapia con dupilumab si dimostra efficace sulla conta degli eosinofili e sul peso corporeo

Il trattamento con dupilumab ad esposizione più elevata ha portato a miglioramenti duraturi nella riduzione del picco della conta degli eosinofili intraepiteliali esofagei tra i bambini di età compresa tra 1 e 11 anni affetti da esofagite eosinofila (EoE), come hanno dimostrato i risultati a lungo termine dello studio di fase III EoE KIDS. I dati sono stati presentati al congresso dell’American College of Gastroenterology.

La percentuale di pazienti che hanno raggiunto conte di picco pari o inferiore a 20 eosinofili/mm2 alla settimana 16 è stata del 68% con dupilumab a esposizione più elevata rispetto al 3% di quelli che hanno ricevuto placebo, ha evidenziato Mirna Chehade, del Mount Sinai Center for Eosinophilic. Disorders e Icahn School of Medicine al Mount Sinai di New York City.

A 52 settimane, quando i pazienti trattati con placebo sono passati a dupilumab a esposizione più elevata, il 53% ha raggiunto il picco della conta degli eosinofili rispetto al 63% di quelli che inizialmente erano trattati con dupilumab, ha osservato Chehade durante una presentazione al congresso.

Anche gli endpoint secondari, comprese le misure istologiche ed endoscopiche, erano significativi a 16 settimane e miglioravano in coloro che erano passati dal placebo al farmaco entro 52 settimane.

Da notare che dupilumab ad esposizione più elevata ha portato anche a migliori tassi di aumento di peso. Alla settimana 16, i 32 bambini nel gruppo placebo hanno avuto un aumento del peso corporeo dello 0,29% rispetto a un aumento del 3,09% tra i 37 bambini che assumevano dupilumab ad esposizione più elevata.

Alla 52a settimana, quando tutti i bambini erano trattati con dupilumab ad esposizione più elevata, i 16 bambini originariamente trattati con placebo hanno ottenuto un aumento del peso corporeo del 5,48% rispetto a un aumento del 5,96% tra i 35 bambini che erano stati trattati con dupilumab.

In sostanza, i bambini che inizialmente erano del gruppo placebo hanno raggiunto gli altri, ha precisato Chehade.

L’EoE è una malattia infiammatoria cronica e progressiva di tipo 2 con incidenza e prevalenza crescente che ha effetti sostanziali sulla qualità della vita. L’istologia sottostante è simile nei bambini e negli adulti, ma i bambini presentano sintomi più eterogenei e non specifici, con meno disfagia e meno rimodellamento.

Non esistono trattamenti approvati per l’EoE nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Dupilumab, un anticorpo monoclonale completamente umano, blocca i fattori chiave dell’infiammazione di tipo 2 ed è approvato per l’EoE nei pazienti dai 12 anni in su.

Il moderatore della sessione Samir Shah, della Alpert Medical School della Brown University di Providence, Rhode Island, ha osservato che “questo è uno studio molto importante. Non disponiamo di ottimi trattamenti per l’EoE in pediatria o negli adulti”.

“L’aumento di peso osservato in questi pazienti è davvero importante”, ha affermato. “Il fatto che i pazienti trattati con placebo abbiano raggiunto molto rapidamente il gruppo di trattamento dimostra che il medicinale agisce molto rapidamente. Questi sono dati convincenti, tanto più che non abbiamo riscontrato alcun segnale di sicurezza, il che, ovviamente, è importante nel trattamento dei bambin. Ciò è coerente con i dati che abbiamo riscontrato negli adulti e negli adolescenti.”

Per poter essere inclusi nello studio, i bambini dovevano avere un’età compresa tra 1 e 11 anni e non rispondere alla terapia con inibitori della pompa protonica per almeno 8 settimane, tra gli altri criteri.

Al basale, l’età media dei pazienti nel gruppo dupilumab a esposizione più elevata era di 6,8 anni, il 24,3% erano ragazze e l’86,5% erano bianchi. Tra i pazienti trattati con placebo, l’età media era di 7,2 anni, il 26,5% erano ragazze e l’88,2% erano bianchi. La durata media dell’EoE è stata di 3,8 anni nel gruppo di intervento e di 4,4 anni nel gruppo placebo.

Il livello di dosaggio di dupilumab era dinamico, a seconda delle dimensioni iniziali dei bambini e della loro crescita. Coloro che erano stati assegnati a dupilumab a esposizione più elevata sono stati designati per quel trattamento al basale, ma il gruppo placebo non ha ricevuto il trattamento attivo fino a dopo 16 settimane.

L’incidenza degli eventi avversi durante il periodo di trattamento è stata compresa tra il 73% e il 100% nei gruppi e nelle parti dello studio. La maggior parte degli eventi avversi sono stati lievi o moderati in entrambi i gruppi.

Chehade M, et al “Dupilumab improves histologic, endoscopic, and transcriptomic aspects of eosinophilic esophagitis (EoE) in children aged 1 to <12 years” ACG 2023. American College of Gastroenterology.