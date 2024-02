BizAway si espande e apre 45 posizioni lavorative anche fuori dall’Italia

La scaleup di business travel BizAway annuncia per il 2024 l’assunzione di 40 nuove risorse Sales e 5 Product nelle sue sedi europee

Prosegue la crescita della scaleup friulana BizAway , che annuncia per il 2024 l’assunzione di 40 nuove risorse Sales e 5 Product.

La ricerca di personale da parte della compagnia di business travel si inserisce in un percorso di espansione che ha registrato nel 2023 un aumento di spesa media da parte delle aziende del +30% rispetto al 2022, e un incremento del numero di prenotazioni di circa il 20% anno su anno. Dopo l’acquisizione del ramo business travel dell’agenzia Next Generation Travel e l’apertura di un ufficio a Dubai grazie alla partnership con Seed Group, BizAway risponde in maniera efficace a questo nuovo anno con la prospettiva di continuare a crescere in tutta Europa, rafforzando il proprio organico aprendo la selezione per le seguenti figure:

Enterprise Sales Executive International Team:

la risorsa si occuperà di definire una vera e propria strategia commerciale in accordo con il Global Enterprise Sales Manager e il Responsabile delle vendite, oltre a gestire l’intero ciclo di vendita dal primo contatto alla firma del contratto. Nello specifico si occuperà di ricercare ed ingaggiare nuovi ed importanti prospect. Prevista anche la partecipazione a fiere ed eventi di settore.

Sede: Spagna.

Sales Development Representative:

le persone ricercate dovranno essere appassionate e capaci di costruire una campagna di vendita funzionale ed efficace, in linea con le esigenze aziendali. L’obiettivo è creare canali comunicativi e relazioni di qualità per la ricerca e l’ingaggio di nuovi clienti. É richiesta una forte propensione al team building per collaborare con il reparto vendita.

Sede: Spagna, Albania e Italia.

SDR Team Leader:

la risorsa si occuperà di gestire un team di SDR operante nel mercato italiano, e avrà la responsabilità di formare e far crescere professionalmente ogni membro del gruppo. Il ruolo si concentrerà sulla ricerca di potenziali clienti, sullo spostamento e qualificazione dei lead attraverso la pipeline. Richiesta la conoscenza della lingua inglese ed italiana.

Sede: Albania.

Backend Developer/ Backend Developer & Team Lead

la figura ricercata entrerà a far parte del team Enterprise API per progettare e sviluppare piani di integrazione in linea con le esigenze interne, oltre ad implementare l’interfaccia di programmazione delle applicazioni con nuove funzionalità per migliorare gli standard di servizio. É importante che la persona a cui verrà affidato il ruolo sappia risolvere i problemi tecnici, identificare i blocchi e rallentamenti del sistema, ed eseguire l’analisi dell’impatto prima della progettazione. Non solo, si ricerca anche un ingegnere esperto Backend che possa svolgere la mansione di Team Lead all’interno del proprio reparto.

Sede: da remoto (Italia e Albania)

È possibile candidarsi e visionare tutti requisiti richiesti per le posizioni ricercate a questo link: https://jobs.bizaway.com/