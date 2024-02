Scommesse Eurovision: dietro all’Ucraina c’è Angelina Mango

Da Sanremo a Malmö, l’ascesa irresistibile di Angelina Mango: i bookmaker puntano sul trionfo all’Eurovision Song Contest

Dal palco di Sanremo a quello di Malmö, ancora una volta tra i nomi caldissimi dei bookmaker. Angelina Mango va verso un’Eurovision da protagonista, come confermano le previsioni dei betting analyst pubblicate a pochi giorni dalla vittoria del Festival. Il trionfo in Svezia con “La noia” il prossimo maggio è a 7 su Planetwin365, in seconda posizione dietro l’Ucraina, favorita per il terzo anno consecutivo e a quota 3,25 su William Hill.

A chiudere il podio dei favoriti è il Regno Unito, che con Olly Alexander (frontman degli Years & Years) si piazza a 8. Alla pari Israele e Islanda, dati a 9, poi si passa in doppia cifra per la Svezia (a 12), padrona di casa e paese campione in carica, seguita da Croazia (14) e Finlandia (16). Solo a 19 l’Irlanda, il “concorrente” che – alla pari con la Svezia – ha collezionato più vittorie al contest europeo (7 ciascuno). Indietro anche Francia (23) e Germania (26), mentre a chiudere la lista dei bookmaker sono San Marino e Albania, dati rispettivamente a 126 e 150.