Lo spettacolo “Della vergogna” in scena al Teatro Spazio 18b

L’attualità è di scena al Teatro Spazio 18b, dal 15 al 18 febbraio con DELLA VERGOGNA spettacolo scritto e interpretato da Giulia Vannozzi, liberamente ispirato alla storia di Tiziana Cantone.

Posso fare quello che voglio e domani giurare di non averlo fatto.

Posso essere erotica. Eccessiva. Sporca. Perché ognuno con il suo corpo fa quello che vuole. Ma se qualcuno mi vedesse mentre lo sono, rivendicherei la mia libertà o me ne pentirei? Il video di una ragazza che era bella bella e ora non lo è più. Lo spettacolo è il racconto della vicenda umana e mediatica di Tiziana Cantone, la ragazza che nel 2016 si tolse la vita a seguito della pubblicazione di alcuni video hard sul web e della successiva gogna mediatica. Affrontando la storia di Tiziana ho voluto lavorare innanzitutto con l’immedesimazione: mi sono messa nei suoi panni e ho capito che il punto non era solo la vergogna dell’azione compiuta, quanto l’esposizione data dalla moltiplicazione dell’immagine all’interno del web, non umanamente concepibile se non la si è vissuta_ annota Giulia Vannozzi.

La calunnia, il giudizio, le malelingue sono sempre esistite: ma la brutalità con la quale è stata giudicata Tiziana è connaturata al mezzo sul quale il suo corpo era stato replicato. O forse la tecnologia, come la bomba, aiuta solo gli esseri umani a far meglio il lavoro a cui sono destinati.

Della Vergogna è uno spettacolo sulla visione e sull’opinione. Utilizza e smuove lo sguardo interrogandosi sui meccanismi e sulle differenze fra l’interazione digitale e in presenza e sulla trasformazione della relazione in fruizione e della persona in “contenuto”.

INFO:

ORARIO SPETTACOLI

dal giovedì al sabato ore 20.30

domenica ore 18.00

biglietto intero EURO 18,00

biglietto ridotto EURO 13,00

tessera associativa EURO 2,00

TEATRO SPAZIO 18B

via Rosa Raimondi Garibaldi 18B, 00145 ROMA (zona Garbatella)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TEL 06.92594210 WAPP 333.3305794