“C’ho la scoliosi” di Marta Bulgherini a Fortezza Est

Debutta in prima assoluta a Fortezza Est dal 15 al 17 febbraio “C’ho la scoliosi” di Marta Bulgherini: in scena un’ode al sentirsi inadatti, l’epopea di una trentenne

Debutta in prima assoluta a Fortezza Est dal 15 al 17 febbraio “C’ho la scoliosi. Ode all’impossibilità (fisica, giuro!) di tenere la schiena ben dritta” scritto diretto e interpretato da Marta Bulgherini in scena insieme a Camilla Tagliaferri con uno spettacolo ironico e dissacrante che indaga il mondo interiore di una giovane donna alle prese con le domande più disparate e più urgenti, da quelle piccole piccole a quelle che sono grandi come montagne, invalicabili, impossibili da scalare.

Dove può arrivare una donna, sola nella sua casa, grazie alla sua fantasia? Quanti mondi possibili può esperire, quante domande può porsi, quante vite diverse può vivere? Quanto può deformarsi quella casa, assumendo le sembianze di quello che, in quel momento, le serve per esplodere le sue domande? Cosa possono diventare, in definitiva, quelle quattro mura?

Prima il bisogno di riconoscimento, poi il rapporto con la fede, nel mezzo le ambizioni e la paura di fallire; le relazioni stabili e il sesso occasionale? Senza dimenticare le amicizie, l’opportunismo e la carriera. Ma tu di figli ne vuoi? E come li cresco? E che mi dici se parlassimo di misticismo orientale? Ma quanto è difficile vivere? In scena di una mente che corre, ipercinetica, piena di energie che ancora non sanno bene dove devono andare.

“C’ho la scoliosi” è un’ode al sentirsi inadatti, l’epopea di una trentenne che cerca di trovare il suo posto nel mondo (o, almeno, di trovare un angolino comodo per godersela, la vita). In questo psichedelico viaggio, ad accompagnarla ci saranno di volta in volta i personaggi più disparati, frutto di ricordi o solo immaginati, che la aiuteranno -non senza inciampi- a fare un piccolo passo in avanti verso la comprensione di sé stessi. Riuscirà nell’impresa, la nostra eroina che eroina non è?

15-16-17 febbraio 2024 – Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62 Roma – Tor Pignattara

Orario Spettacoli giov- ven-sab ore 20:30

biglietto unico 12.00€

www.fortezzaest.com

info e prenotazioni mail prenotazionifortezzaest@gmail.com