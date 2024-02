Caso Giovanna Pedretti: torna a parlare Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli e il suicidio di Giovanna Pedretti: “Non chiedo scusa. Non mi vedrete più alla trasmissione È sempre mezzogiorno”

Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio dopo un mese di assenza dal programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno e dice che non tornerà in onda.

I FATTI

Lo chef si era allontanato dal programma di Rai1 a seguito del suicidio della ristoratrice di Lodi, Giovanna Pedretti. La signora era finita agli onori della cronaca grazie alla sua risposta ‘per le rime’ a un cliente che aveva recensito negativamente il suo locale, lamentando di essere stato costretto a cenare seduto accanto a una coppia omossessuale e a un disabile. Il botta e risposta era stato subito etichettato da Biagiarelli come fake e lui stesso aveva raccontato sui social di aver chiamato personalmente la signora per chiederle spiegazioni. Ne sono conseguiti servizi di telegiornale e un vortice di commenti su tutte le piattaforme. Sulla vicenda era anche intervenuta Selvaggia Lucarelli, compagna di Biagiarelli.

IL VIDEO DI BIAGIARELLI

In un video su Instagram, Biagiarelli torna sull’argomento: “Ho lasciato che nelle ultime settimane venisse letto e scritto di tutto su di me, che mi venisse rivolta qualsiasi accusa, anche la più infame, senza rispondere. Ora che la tempesta si è un po’ affievolita- dice- mi preme ristabilire un principio di verità che poi è il cuore di questa vicenda. Questo non è un video pensato da una task force, non ho nemmeno la camicia da penitente. Nei limiti del possibile sto bene e non sono qui per piangermi addosso”.

Dopo aver ricostruito i fatti, spiegato di non aver mai esposto l’identità della signora o il nome della pizzeria e parlato di notizie non verificate dalla stampa nazionale, Biagiarelli aggiunge: “Lo stigma infame dell’istigazione al suicidio viene riservato solo a me e alla mia compagna, nonostante l’assenza di questa gogna social nei confronti della ristoratrice sia stata appurata”.

Poi il 33enne dice: “In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità. Ma io non posso, né voglio, chiedere scusa come molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio, ovviamente, mi addolora come essere umano. Perché se lo facessi sarei l’ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio, nel mio caso per riabilitarmi, cospargendomi il capo di cenere e implorando la clemenza della pubblica piazza”. Per questo “preferisco tenermi lo stigma, il dubbio, il sospetto, piuttosto che tentare la via della pietà affermando qualcosa che non penso. E accetterò con tranquillità tutte le conseguenze”.

L’ADDIO A È SEMPRE MEZZOGIORNO

E annuncia: “Purtroppo non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo a È sempre mezzogiorno. Quindi non mi vedrete più in onda”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (www.dire.it).