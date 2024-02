Università: a Milano la Competizione Italiana di Mediazione

Università: a Milano, il 15, 16 e il 17 febbraio 2024, si tiene la dodicesima edizione della Competizione Italiana di Mediazione (CIM)

A Milano, il 15, 16 e il 17 febbraio 2024, si tiene la dodicesima edizione della Competizione Italiana di Mediazione (CIM), una gara tra 100 studenti, divisi in 18 squadre, in rappresentanza di 16 Università, che si sfidano in simulazioni di udienze per aggiudicarsi il titolo di miglior mediatore di controversie.

La CIM è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano, insieme all’Università degli Studi di Milano La Statale, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università degli Studi di Milano Bicocca, che ospitano l’evento.

Giovedì 15 febbraio, dalle ore 16, prende il via la CIM con il Convegno d’apertura presso l’Università Cattolica (Aula Magna, Largo Gemelli,1); si parlerà di mediazione e gestione dei conflitti in un mondo in guerra, di intelligenza artificiale, del futuro della mediazione e delle novità normative post-riforma.

Programma a questo link.