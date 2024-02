Tibe online con la nuova canzone “Dove vuoi”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Dove vuoi”, il nuovo singolo di Tibe

“Dove vuoi” è un brano che parla della grandezza della vita e dei sentimenti, di fronte ai quali non resta che arrendersi ed abbandonarsi. Nei momenti in cui ci si perde in questa immensa bolla ovattata, ogni luogo passa in secondo piano e ci si sente piccoli ma nel giusto posto.

Commenta l’artista sul nuovo brano: “Per me ‘Dove vuoi’ è abbandonarsi all’altro, non importa il luogo. Lo sento come un lasciarsi pervadere dalla grandezza della vita”

Per Tibe la sua casa è rifugio dall’immensità della città e dallo scorrere incessante della vita. Nel videoclip sono presenti scene che ritraggono Tibe nella penombra del suo porto sicuro mentre si abbandona al pianoforte. La musica, espressione della sua anima, è il mezzo che gli permette di arrendersi alla grandezza delle cose e di riconoscersi piccolo ma nel giusto posto.

A queste scene girate all’interno che profumano di intimità e di calore, si alternano momenti in cui Tibe percorre le strade della città, spesso circondato da sciami di passanti che simboleggiano il concetto di spaesamento e moltitudine. Ciò che lega il vasto mondo esterno all’accogliente dimora, è un oggetto semplice ma che cela in sè l’essenza di leggerezza: un foulard.

Biografia Tibe è innamorato delle parole. Si avvicina al mondo hip hop fin da piccolo ma tra i suoi ascolti Pino Daniele, Modugno e altri pilastri del cantautorato italiano la fanno da padroni. Tibe è un cantautore con influenze urban. La sua scrittura è estremamente evocativa e un’attenta ricerca delle parole rende ogni suo pezzo un susseguirsi di immagini. Anticipato dai brani “Percepisco Musica”, “Un Posto al Sole” e “Pain au chocolat”, “Dove vuoi” è il nuovo singolo.