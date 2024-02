Stasera su Rai 2 la prima puntata di Mare Fuori 4: la trama

Mare Fuori 4 arriva stasera su Rai 2: la trama e le anticipazioni della prima puntata. Tutti gli episodi sono già disponibili in streaming su RaiPlay

Dopo un anno di attesa si torna all’Ipm di Napoli. Arriva oggi su Rai 2 Mare Fuori 4. 14 gli episodi totali di questa quarta stagione, tutti già disponibili in streaming su RaiPlay. Da questa sera, invece, inizia la programmazione in chiaro su Rai 2, con un doppio episodio settimanale ogni mercoledì.

MARE FUORI 4, ANTICIPAZIONI DEI PRIMI DUE EPISODI

EPISODIO 1: NEL NOME DELL’AMORE

Le conseguenze di quanto accaduto alla Piscina Mirabilis si riflettono negli equilibri tra i ragazzi dell’Ipm. Anche la direttrice e il comandante entrano in contrasto per la gestione di Carmine e Rosa e sulla loro possibilità di incontrarsi. In ospedale, Edoardo si sta lentamente riprendendo per la felicità della madre e di Carmela, ma riceve una visita inaspettata. Milos e Cucciolo, intanto, sono impegnati a scoprire chi è venuto a conoscenza della loro relazione. Beppe cerca di ricucire il rapporto con Kubra e le fa una proposta. La relazione tra Silvia e l’avvocato incontra nuovamente qualche ostacolo.

EPISODIO 2: IL VECCHIO LEONE E IL GIOVANE LEONE

Rosa è in profonda crisi per aver attentato alla vita del padre. Carmine cerca in tutti i modi di rassicurarla. Dobermann stringe la sua presa intorno a Kubra e per farlo inizia a interessarsi allo studio. Pino ha grandi progetti e vuole fare della sua passione per i cani il proprio lavoro. Beppe lo aiuta. Cucciolo cerca di recuperare il rapporto con il fratello Micciarella ma questi è sempre più distante da lui dopo la scoperta della relazione con Milos. Edoardo continua la propria riabilitazione aiutato da sua moglie Carmela. Don Salvatore decide di affrontarlo dopo quanto successo tra loro. I due si annusano come farebbero due fiere che si contendono lo stesso territorio.