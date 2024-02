Staffelli consegna Tapiro d’oro ad Annalisa per il terzo posto a Sanremo

Tapiro d’oro consegnato ad Annalisa da Staffelli per il terzo posto a Sanremo: “Non si pensa mai di vincere. Speri di fare il meglio possibile”

Il terzo posto a Sanremo 2024 non salva Annalisa dal Tapiro d’oro di Valerio Staffelli. La cantante, data inizialmente per favorita alla vittoria, è stata raggiunta dall’inviato di Striscia La Notizia nella sua Carcare, in provincia di Savona, dove sta trascorrendo qualche giorno di riposo. “Sono contenta. Mi sembra un bel risultato”, ha detto Annalisa ricevendo il premio. Nel mirino dei commenti sui social era finita la sua espressione sul palco durante la premiazione di Angelina Mango. Gli occhi lucidi non corrispondevano a lacrime di tristezza: “Non mi sono attapirata, non ero triste. Ero molto emozionata, era un momento concitato”.

Le previsioni fatte dai bookmakers pre-festival non avevano generato aspettative: “Non si pensa mai di vincere, ci speri. Tutti quanti andiamo per fare il meglio possibile. Speravo di fare il meglio possibile, comunque sono molto molto felice di quello che ho fatto. Sta andando tutto bene”.

Anche Annalisa, poi, si è schierata contro l’installazione del rigassificatore al largo di Vado Ligure: “Sono d’accordo con Fabio Fazio (anche lui savonese e che in passato si era già schierato contro il trasloco della nave Golar Tundra da Piombino, ndr)- afferma la cantante- anche io non gradirei, mi piacerebbe molto che il mare lì rimanesse libero, senza rigassificatore“. QUI il video dell’intervista.