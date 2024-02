Paura per Vittorio Cecchi Gori: è in terapia intensiva

Vittorio Cecchi Gori ricoverato a Roma in terapia intensiva: il produttore cinematografico si trova al Policlinico Gemelli. Nella notte tra lunedì e martedì ha avuto una crisi respiratoria

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma: lo ha annunciato in esclusiva in diretta questa mattina a ‘Storie italiane’ su Rai1 la conduttrice Eleonora Daniele. L’imprenditore, ex politico e produttore cinematografico sarebbe stato ricoverato a inizio settimana – racconta una nota – per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da parte del Policlinico c’è il massimo riserbo, ma da indiscrezioni che filtrano da persone vicine a Cecchi Gori pare che il quadro di instabilità clinica sia molto serio, ha rivelato l’inviata della trasmissione Giovanna Savini.

“Rita Rusic si era sentita con il professor Landi perché nel weekend Vittorio aveva accusato dei disturbi, con battiti cardiaci molto bassi e avevano preventivato lunedì un ricovero per accertamenti; quindi, la fortuna è stata che lui fosse già in ospedale, ma tra lunedì notte e martedì mattina c’è stata una crisi respiratoria che ha costretto i medici a trasferire l’imprenditore in terapia intensiva”, ha raccontato Angelo Perrone, amico e storico collaboratore di Cecchi Gori.

“Ieri pomeriggio c’è stata qualche avvisaglia di miglioramento, ma la situazione resta molto delicata”, ha dichiarato poi nello studio di ‘Storie italiane’- Negli ultimi giorni era ancora più appesantito perché gli è stata negata la grazia, il suo cruccio più importante era il fatto di non poter andare a trovare Vittoria a Miami”.