Ovyé by Cristina Lucchi presenta la nuova collezione

Il Perfetto Equilibrio tra Qualità, Moda, Tradizione e Innovazione al centro della nuova collezione Ovyé by Cristina Lucchi

Con un’epica storia di oltre un secolo, Ovyé by Cristina Lucchi si erge come il faro di ambizione e progresso nel meraviglioso universo della moda. Il brand dedica le sue creazioni alle donne del mondo contemporaneo: forti, sensibili, femminili, e dallo straordinario talento di fondere gli stili più eterogenei, mantenendo sempre un’intraprendente sinergia con le ultime tendenze.

Il legame tra Ovyé e l’Italia è radicato nelle profondità dell’artigianato “Made in Italy” fin dagli albori del Novecento. Quella che iniziò come una modesta fabbrica vicino a Bologna è diventata una prestigiosa realtà nel panorama della moda italiana, e ha successivamente conquistato il mondo intero con il suo straordinario savoir-faire.

Ovyé si distingue per il suo impegno incrollabile nella fornitura di prodotti di massima qualità, selezionando scrupolosamente le materie prime e affidandosi esclusivamente a produttori italiani. L’azienda è costantemente alla ricerca di nuove frontiere, aprendo porte a nuovi mercati e canali di distribuzione, promuovendo il proprio brand tramite stampa e presenza online.

La filosofia di Ovyé è una simbiosi tra solidità aziendale e un ardente desiderio di spiccare il volo verso l’infinito, mantenendo sempre un’inestimabile attenzione alla leggerezza, alla realizzazione dei sogni e alla ricerca di nuove opportunità. Ovyé è sinonimo di gioco, ambizione e, soprattutto, della capacità di sognare. Rappresenta un mondo in evoluzione costante, sempre in armonia col presente e con gli occhi fissi sul promettente futuro.

Ogni paio di calzature Ovyé si trasforma in un’opera espressiva, riflettendo il carattere unico della donna che le indossa e comunicando le innumerevoli emozioni che si celano in lei. Che sia sportiva, elegante, audace o delicata, la donna Ovyé può scegliere tra l’affascinante mondo dei tacchi, delle scollature delle décolleté, dei sandali e degli stivali classici, oppure abbracciare con entusiasmo l’energizzante universo delle sneakers colorate.

Stagione dopo stagione, Ovyé coniuga maestria artigianale, eleganza raffinata, funzionalità e un’irresistibile femminilità in ciascun modello di calzature. Ogni paio di scarpe è pensato con precisione per soddisfare le esigenze della donna moderna, elevando il suo stile e arricchendo la sua esperienza di vita in modo unico e inarrivabile.