Il Cnr partner nel progetto-alleanza CID – Circular Design

Il Consiglio nazionale delle ricerche, con il Dipartimento di scienze bio-agroalimentari, è partner del progetto “CID- Circular Design for bio-based innovation towards climate-neutral cities”, alleanza strategica che vede la partecipazione di 11 partners, finanziata da Erasmus+ 2021-2027 con l’adesione di Ellen MacArthur Foundation.

Con un approccio multidisciplinare, “l’Innovation Alliance Circular Design (CiD)” affronta il divario di competenze e conoscenze nei settori dell’architettura, della progettazione urbana e del design di prodotti e servizi, offrendo un modello radicalmente nuovo su come collegare il design alla circolarità e alla trasformazione urbana. Contribuisce all’obiettivo del New European Bauhaus di fondere creatività, arti e tecnologia per raggiungere gli obiettivi previsti dal Green Deal.

L’Innovation Alliance CiD riunisce su una piattaforma unica HEI, VET, Enti di ricerca, aziende, organizzazioni del settore e della società civile, incubatori e investitori al fine di creare un ecosistema dell’innovazione per la co-creazione di conoscenza e per accelerare il trasferimento di ricerca e innovazione all’istruzione.

Gli attori creano insieme approcci sistemici per definire, articolare e trasmettere competenze per il Circular Design, la Bio-Based Innovation e la Urban Transformation.

L’innovazione nel campo dell’istruzione si basa su nuovi modelli che mirano a migliorare le competenze Green, digitali e di resilienza dei giovani professionisti in tema di Circular Design e Circular economy, sviluppando altresì una mentalità imprenditoriale. Nell’ambito di questo progetto, il Cnr-Disb è responsabile – tra gli altri compiti – della creazione di un focus group e di un Osservatorio europeo sulla Bio-Based Innovation. Gli esperti individuati per il focus group hanno attualmente fornito le proprie competenze per definire alcune sfide fondamentali nel settore della Bio-based Innovation che saranno gli assunti chiave da cui avranno inizio le attività di formazione sviluppate dal progetto. Il focus group supporterà poi il Progetto nel confermare le carenze di competenze e nel definire i profili di competenze desiderati, oltre a fornire consulenza per lo sviluppo dei curricula.

E’ possibile troveare tutte le informazioni e gli aggiornamenti del progetto al link https://www.cid-innovationalliance.eu/ e alla pagina instagram https://www.instagram.com/cid.innovationalliance/.