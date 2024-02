Dolcificanti artificiali possono alterare il microbioma intestinale

Il consumo di dolcificanti non zuccherini può alterare significativamente la composizione del microbioma e la funzione nell’intestino tenue metabolicamente attivo

Il consumo di dolcificanti non zuccherini può alterare significativamente la composizione del microbioma e la funzione nell’intestino tenue metabolicamente attivo, con diverse alterazioni osservate nelle feci. È quanto evidenziano i risultati di uno studio da poco pubblicato su iScience.

Dolcificante artificiale (AS) è un termine utilizzato per identificare i sostituti dello zucchero utilizzati per addolcire cibi e bevande. Includono aspartame e sucralosio, tra gli altri.

AS e altri dolcificanti ipocalorici come il dolcificante di origine vegetale Stevia, sono collettivamente definiti dolcificanti senza zucchero (NSS). Secondo i dati del censimento statunitense e del Simmons National Consumer Survey, 141,18 milioni di americani hanno utilizzato sostituti dello zucchero nel 2020. I prodotti contenenti NSS sono spesso utilizzati da persone che stanno cercando di ridurre l’assunzione di zucchero o di controllare il proprio peso, poiché hanno un contenuto calorico inferiore rispetto allo zucchero.

Recentemente, l’uso delle NSS e i loro potenziali effetti sulla salute sono stati messi in discussione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha pubblicato una nuova linea guida in cui sconsiglia l’uso degli NSS sulla base di prove che suggeriscono che l’uso degli NSS non aiuta nel controllo del peso e, cosa ancora più importante, hanno notato che gli NSS sarebbero collegati a “potenziali effetti indesiderati derivanti dall’uso a lungo termine”, compreso un aumento dei rischi per diabete di tipo 2 (T2D) e malattie cardiovascolari. Inoltre, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha recentemente classificato l’aspartame specificatamente come potenzialmente cancerogeno, basandosi in parte sui risultati secondo cui il consumo di almeno 6 porzioni di bibite/settimana è stata positivamente associata ad un aumento del rischio di carcinoma epatocellulare negli esseri umani.

Oltre a questi rischi potenziali, esistono preoccupazioni anche su come l’uso di AS e NSS possa influenzare il microbioma intestinale e se i potenziali rischi di NSS siano collegati alle alterazioni del microbioma intestinale.

Il microbioma intestinale svolge un ruolo significativo in molti aspetti della salute umana e delle malattie, tra cui digestione e metabolismo, fisiologia e funzione immunitaria e gli squilibri nelle popolazioni microbiche intestinali sono stati collegati a condizioni di salute che vanno da condizioni gastrointestinali come malattie infiammatorie intestinali (IBD) e sindrome dell’intestino irritabile (IBS) e condizioni metaboliche come l’obesità e il diabete di tipo 2 fino alla malattia infiammatoria immunomediata e all’insufficienza cardiaca. Tuttavia, è importante notare che la maggior parte di questi collegamenti sono stati identificati utilizzando campioni di feci, che non sono rappresentativi dell’intero tratto gastrointestinale.

All’interno dell’intestino, l’intestino tenue svolge un ruolo chiave non solo nella digestione e nell’assorbimento dei nutrienti ma anche in regolazione endocrina, immunità, Per questo ed altri motivi, è importante studiare direttamente il microbioma dell’intestino tenue per valutare la sua relazione con le malattie umane.

Il consumo di dolcificanti non zuccherini (NSS) porta a cambiamenti significativi nella diversità e nella composizione microbica delle feci e del duodeno e nei livelli dei marcatori infiammatori circolanti.

In questo studio i ricercatori hanno analizzato campioni dello studio REIMAGINE (Revealing the Whole Intestinal Microbiota and its Associations with the Genetic, Immunologic, and Neuroendocrine Ecosystem) per valutare i potenziali effetti del consumo di NSS sul microbioma luminale duodenale.

Hanno analizzato i soggetti che consumavano dolcificanti non contenenti aspartame (NANS; n=35) e solo aspartame (ASP; n=9), che sono stati confrontati con 55 partecipanti di controllo abbinati per età, sesso e indice di massa corporea. Un sottogruppo di 40 partecipanti ha fornito campioni di feci per ulteriori analisi.

La diversità alfa duodenale era inferiore nei consumatori NANS rispetto ai controlli.

L’abbondanza relativa duodenale (RA) di Escherichia, Klebsiella e Salmonella era inferiore sia nel NANS che nell’ASP rispetto ai controlli, mentre l’RA nelle feci di questi proteobatteri del phylum era aumentata sia nel NANS che nell’ASP.

Rispetto ai controlli, NANS e ASP differivano nel modo in cui alteravano le vie metaboliche microbiche duodenali previste, con NANS che influenzava la biosintesi dei polisaccaridi e la degradazione del D-galattosio e ASP arricchiva significativamente la biosintesi della cilindrospermopsina, un potenziale agente cancerogeno noto per avere un impatto negativo sul fegato e sul sistema nervoso.

I livelli circolanti di interleuchina (IL)-1b, una citochina proinfiammatoria che svolge un ruolo chiave nella risposta immunitaria, erano significativamente diminuiti nei NANS rispetto ai controlli, mentre IL-6 e IL-10, due citochine con proprietà protettive, erano diminuiti nel gruppo ASP rispetto ai controlli.

“Dato il ruolo cruciale svolto dai microbi dell’intestino tenue nella digestione, nell’assorbimento dei nutrienti, nella regolazione immunitaria e nelle funzioni endocrine, insieme alla sostanziale prevalenza del consumo di NSS tra gli adulti statunitensi (stimata al 41,4%), i nostri risultati hanno potenziali implicazioni sul metabolismo e sulla salute del tratto gastrointestinale in una percentuale considerevole della popolazione adulta americana.”

I ricercatori hanno evidenziato che sussistono delle limitazioni, in particolare la popolazione in studio potrebbe non essere rappresentativa di individui sani poiché sottoposti a endoscopia superiore per vari motivi (ad esempio, valutazione di disturbi intestinali). Inoltre, dopo le esclusioni, la dimensione del campione duodenale per il gruppo aspartame era piccola e i campioni sono stati raccolti in un unico momento, limitando la capacità di stabilire relazioni causali.

