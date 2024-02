Con Vaultik certificati di proprietà e passaporto digitale dei beni di lusso si uniscono

Certificati di proprietà e passaporto digitale dei beni di lusso si uniscono: da Vaultik una soluzione Made in Italy di autenticità e trasparenza

Le aziende sono state richiamate dall’Unione Europea a confrontarsi con il digitale, dal 2024, sarà infatti operativo il passaporto digitale dei prodotti, reso poi obbligatorio a partire dal 2030; nell’ambito del Patto Verde Europeo, una proposta che mira a rendere quasi tutti i beni fisici circolari ed efficienti dal punto di vista energetico.

Il tracciamento interesserà nei prossimi anni una vasta gamma di prodotti, in particolare, adottare un’identità digitale può contribuire ad assicurare la necessaria trasparenza e autenticità al settore del lusso.

Si stima come il mercato dei beni di lusso personali, dopo un anno record come quello appena trascorso, nei prossimi anni raggiungerà quota tra i 530 ed i 570 miliardi entro il 2030. Più che raddoppiando le dimensioni rispetto a solo tre anni fa. Se gli acquisti di lusso da un lato rallentano sul mercato americano, l’Europa continua a crescere. Le categorie più performanti sono quelle di orologi e gioielli, si acquista meno ma meglio.

E’ proprio per contribuire a portare la necessaria trasparenza ed autenticità al settore del lusso, che nasce Vaultik, startup del mondo tech, co-fondata nel 2022 dall’ex global marketing manager di Meta, ed ex Banca Sella ed AXA, Pietro Novelli e dal digital strategist di Bloomberg, Kunaal Chande. La piattaforma ideata è la prima a combinare ricevute, identità digitale e protezione dei prodotti. Sfruttando la tecnologia blockchain, Vaultik protegge i prodotti creando un collegamento digitale immutabile tra il prodotto ed il consumatore. I marchi di lusso ed i loro acquirenti, vengono immediatamente collegati al momento dell’acquisto, e per la prima volta assicurati, fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, non importa quante volte possa cambiare di mano. Il trasferimento di proprietà viene facilitato e certificato tramite un’unica riga di codice, evitando la necessità di gateway di pagamento, criptovaluta o portafogli digitali.

Vaultik è l’ultima evoluzione di Mintouge, lanciata nel 2022, la piattaforma Web3 Luxury che è stata una delle otto scelte per il programma di accelerazione inaugurale di Farfetch X Outlier Ventures. Recente è la collaborazione con Burberry consentendo la proprietà dell’amata Lola Bag, trasformandola in un oggetto da collezione digitale per la community e sbloccando premi esclusi.

“In Vaultik ridefiniamo la proprietà di lusso nell’era digitale. Sfruttiamo la potenza della tecnologia blockchain per creare un deposito digitale immutabile per i beni di lusso. Il nostro sistema proprietario genera un certificato blockchain nel punto vendita, conferendo ad ogni articolo un’identità digitale unica. Ciò non solo protegge da furti, smarrimenti e contraffazioni, ma migliora anche l’esperienza di proprietà con una serie di vantaggi post-vendita”. commenta Pietro Novelli, CEO di Vaultik.

Garanzia, rafforzamento della fiducia e sicurezza per l’industria del lusso

La piattaforma creata da Vaultik si integra perfettamente con l’e-commerce e l’infrastruttura del marchio del bene di lusso che si vuole acquistare originato con un “singolo clic” al momento della transazione. Orologi, borse e gioielli possono essere certificati e al contempo protetti, generando un insieme di transazioni che chiunque può leggere come prova di garanzia e proprietà.

I vantaggi per i brand sono poi molteplici: innanzitutto la garanzia che i prodotti siano realizzati e gestiti secondo gli standard stabiliti, un rafforzamento della fiducia dei consumatori grazie a tracciabilità e la rintracciabilità delle informazioni. Quest’ultime, registrate in un archivio, possono essere recuperate, consultate e condivise in ogni momento. E non meno importante, un’azione di controllo e monitoraggio del mercato del second-hand.

“Nel mondo del lusso, i clienti richiedono gratificazione immediata e valore a lungo termine. La tecnologia gioca un ruolo essenziale in questo contesto: garantire l’autenticità e protezione nel presente, preservando il valore degli articoli nel futuro. Dare ai prodotti fisici un certificato e passaporto digitale permetterà a tutti – aziende, rivenditori e piattaforme online – di dare vita a nuovi servizi circolari per i clienti, come la cura e la riparazione, così come quelli focalizzati sulla rivendita e il riciclo”. aggiunge Beatriz Barros, Business Product Manager di Vaultik.

Questa soluzione fintech offre un registro digitale immutabile collegato al momento della transazione: la ricevuta del prodotto digitale può essere utilizzata per aggiungere una protezione assicurativa completa contro smarrimento, furto, danni e prodotti contraffatti: alcune delle maggiori sfide del settore del lusso. Insieme ad una serie di vantaggi aggiuntivi per il ciclo di vita della proprietà del prodotto. Ciò include valutazioni in tempo reale della collezione dei propri beni di lusso, un canale di comunicazione esclusiva con il marchio e la funzionalità di “prova” tramite realtà aumentata, oltre all’accesso a funzioni di credito per acquisti futuri.

L’applicazione apposita, consente di conservare le ricevute di proprietà, e presenta un elenco di prodotti acquistati da marchi partner insieme ad un conteggio del loro valore di mercato, che può essere utilizzato come strumento di credito per finanziare acquisti futuri. Oltre all’accesso ad un servizio di riparazione riservato in via preferenziale, in caso di danneggiamento del bene.