San Valentino 2024: “Intrigo” è il pouf in velluto di seta di Ludovica Mascheroni

Per celebrare la festa degli innamorati, Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredamento di alta gamma, propone “Intrigo”, il pouf di design che arreda con un tocco di eleganza gli ambienti della casa.

Il pouf, imbottito e rivestito in velluto di seta color porpora, presenta una struttura in legno, un basamento in ottone bronzato e un intreccio realizzato a mano dagli artigiani dell’azienda. Oltre al porpora intenso è presentato anche in grigio chiaro e beige.

“Intrigo” è un bellissimo complemento d’arredo, dalle linee essenziali e allo stesso tempo accattivanti, capace, sin dal nome, di “intrigare” e affascinare gli amanti del bello e del fatto a mano in Italia.

Ludovica Mascheroni propone l’essenza del vero metodo artigianale che consente di percepire l’arte del saper fare in ogni sua creazione e nei materiali selezionati. La produzione di Ludovica Mascheroni, infatti, è completamente affidata alle esperte mani artigiane dell’azienda, i materiali scelti sono di grande pregio e il design rappresenta un percorso fatto di passioni e saperi finemente coordinati in ogni piccolo dettaglio. Nulla è lasciato al caso negli arredi di Ludovica Mascheroni. Elementi dal design elegante, studiati in ogni dettaglio e realizzati in Italia con materiali e rifiniture di pregio.