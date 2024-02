Ricerca e formazione per la sicurezza sul lavoro, accordo tra Inail e Università di Tor Vergata

La collaborazione di durata triennale tra Inail e Università di Tor Vergata prevede iniziative congiunte in ambito didattico e lo sviluppo di progetti

Con l’accordo quadro sottoscritto dal commissario straordinario dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, e dal magnifico rettore dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, prosegue la collaborazione tra l’Istituto e realtà di eccellenza del mondo accademico, finalizzata a potenziare la ricerca scientifica, la formazione e la promozione della cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli obiettivi la divulgazione della cultura della prevenzione. L’intesa avrà durata triennale e dal punto di vista della didattica si articolerà in progetti di formazione universitaria e post-universitaria, di alta formazione e di formazione continua nelle aree di comune interesse, in iniziative a carattere formativo e informativo come seminari, convegni e workshop, mirate alla divulgazione della cultura della prevenzione tra gli studenti universitari, e in stage e tirocini di formazione e orientamento degli allievi dell’Università anche presso strutture dell’Inail.

Prevista anche l’erogazione di borse di studio. Le iniziative comprendono anche attività complementari alla formazione culturale e scientifica di laureandi, specializzandi e dottorandi e per la formazione e il tirocinio di tecnici e ricercatori dell’Istituto. Sarà possibile, inoltre, l’erogazione di borse di studio finanziate dall’Inail per la realizzazione di tesi di laurea, dottorati o studi in materie di interesse dell’Istituto o per la partecipazione ai percorsi formativi realizzati nell’ambito dell’accordo.

I compiti di indirizzo e coordinamento affidati a un comitato paritetico. Per quanto riguarda l’attività di ricerca, saranno sviluppati progetti volti a facilitare l’instaurarsi di un collegamento stabile tra formazione, mondo produttivo e parti sociali. Le forme della collaborazione saranno definite mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, mentre i compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività sono affidati a un comitato scientifico paritetico, composto da tre membri designati dall’Inail e altrettanti dall’Università di Roma Tor Vergata.