Previsioni meteo 13 febbraio 2024: piogge residue al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 13 febbraio 2024: ultime precipitazioni al Sud peninsulare e Sicilia, bel tempo al Nord e al Centro

Condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia dopo il maltempo del fine settimana. Nella giornata di oggi avremo tempo stabile al Nord e al Centro, mentre al Sud peninsulare e sulla Sicilia non si escludono isolate piogge.

Nel corso della settimana attesa una nuova rimonta anticiclonica sull’Europa sud-occidentale con temperature sopra alle medie del periodo fino a 4-6°C. Tempo che volgerà verso una nuova fase stabile anche sull’Italia, e anche l’ultima settimana di febbraio potrebbe trascorrere con un regime circolatorio dominato da una fase negativa della NAO. Modello europeo che mostra infatti anomalie negative di pressione distese dall’Atlantico al comparto centrale europeo sino alla Scandinavia, mentre positive tra Groenlandia ed Islanda. Possibile flusso mite e piovoso occidentale con fasi perturbate che riuscirebbero a raggiungere anche l’Italia per un finale di febbraio perturbato, ma con temperature miti.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 13 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio cieli nuvolosi al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi, deboli piogge in arrivo sulla Liguria. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito e schiarite su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi ovunque. In serata nuvolosità in aumento su tutti i settori ma ancora senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sulle regioni Peninsulari con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio locali piogge su Campania e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .