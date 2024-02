Per MSC Crociere il 2024 sarà un anno da record

Il 2024 sarà un altro anno record per MSC Crociere. A partire dall’Italia, dove la Compagnia registrerà quest’anno un nuovo picco di movimentazione dei passeggeri

Il 2024 sarà un altro anno record per MSC Crociere. A partire dall’Italia, dove la Compagnia guidata dal Managing Director Leonardo Massa – terzo brand a livello globale e leader sempre più incontrastato in Mediterraneo – registrerà quest’anno un nuovo picco di movimentazione dei passeggeri, che saliranno a 4,2 milioni rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%), effettuando 1.075 scali e operando con ben 16 navi, su un totale di 22 della flotta complessiva, nei 14 porti toccati lungo le coste del Belpaese.

“L’Italia si conferma così sempre più al centro delle strategie internazionali di MSC Crociere. Un paese nel quale il settore crocieristico genera complessivamente una ricaduta economica pari a circa 15 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 125.000 persone. In questo contesto, la leadership di MSC si esprime anche con gli investimenti per la costruzione di sei navi ‘Explora Journeys’ con Fincantieri – quantificabili in circa 3,5 miliardi di euro – che a loro volta hanno una significativa ricaduta sull’economia del Paese e sono in grado di assicurare migliaia di posti di lavoro sia nei cantieri che nell’indotto”, ha affermato Leonardo Massa a Milano, durante la tradizionale conferenza stampa di inizio anno svoltasi presso il nuovo temporary store “MSC Lighthouse”. In conferenza stampa sono intervenuti anche il Direttore Commerciale Luca Valentini, che ha presentato le novità della programmazione crocieristica 2024/2025, con particolare focus sugli itinerari nei Caraibi, Nord Europa, Medio Oriente e Mediterraneo, e il Direttore Marketing Andrea Guanci, che ha illustrato i piani strategici relativi al posizionamento del brand nel corso della prossima stagione, tra progetti di comunicazione, partnership e content strategy.

Nell’occasione è stata presentata anche la nuova brand campaign globale della Compagnia “In viaggio verso la Bellezza” – realizzata con l’agenzia Dentsu Creative Italy – che incoraggia il pubblico a scoprire la bellezza delle crociere in modo più consapevole attraverso un profondo rispetto per l’oceano, il pianeta e l’ambiente. La bellezza, rappresentata nello spot da una voce narrante, invita il pubblico ad immergersi alla scoperta delle destinazioni del mondo, della natura e delle meravigliose esperienze a bordo e a terra.